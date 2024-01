Se inauguró el carnaval de Gualeguaychú que ya vive a pleno la edición 2024

La edición 2024 del carnaval de Gualeguaychú fue inaugurada este sábado por el intendente de dicha ciudad, Mauricio Davico y el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio.El presidente municipal le dio la bienvenida al mandatario y le agradeció “por siempre acompañarnos”. Hizo lo mismo con las autoridades “nacionales, provinciales y municipales”, junto “con la comisión del carnaval, los turistas que nos visitan y a los vecinos de Gauleguaychú por ser partícipes de esta noche inaugural de la edición 2024 del espectáculo a cielo abierto más importante de Argentina. Por eso somos el carnaval del país”, expresó Davico.Deseó éxitos “a todas las comparsas, clubes y a todos los que trabajan todos los días atrás de escena, a los carroceros, costureras y a los que hacen que este espectáculo es lo que es. Disfrutemos al carnaval del país y vamos para adelante”, completó.Por su parte, Frigerio, expresó: “Qué lindo volver a estar acá. Creo que no me perdí un solo carnaval en toda mi vida, desde que se hacía en las calles hasta que se pasó a hacer en el corsódromo”.Enseguida, invitó “a todos los argentinos a formar parte de esta fiesta. Quiero invitar a todos los turistas que visitan la Argentina a pasar por acá. A disfrutar de esta verdadera fiesta popular. Tenemos que impulsarla y contarle a cada uno de quien no vivió esta fiesta lo que se está perdiendo. Que sean dos meses de alegría que necesita el país en este momento tan difícil. Mucha suerte, a disfrutar”, arengó el mandatario.En tanto, la presidenta de la Comisión del Carnaval, Victoria Giménez, puso de relieve que “esto es el resultado de un gran trabajo mancomunado de todos los sectores de Gualeguaychú. Es un trabajo de cinco clubes que nos unimos para hacer este hemos espectáculo que ha hecho trabajar a toda la ciudad. Es un arte a cielo abierto”.