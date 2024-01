Javier Milei partió rumbo a la Base Marambio en la Antártida

para dar inicio a un programa de control de contaminación.El jefe de Estado había llegado ayer ajunto a su comitiva, donde fue recibido por el gobernadory ciudadanos autoconvocados.Además, pasó la noche en una base militar dey alrededor de las 9 despegó rumbo a lapara emprender la actividad oficial.Tras su arribo a la ciudad santacruceña, el Presidente mantuvo una reunión con Vidal, de la que participaron también la secretaria de la Presidencia,el ministro del Interior,; y el titular de la cartera de Defensa,Durante el encuentro, conversaron sobre las problemáticas provinciales, como los graves desafíos en materia de educación, puesto que los alumnos no llegan a tener 70 días de clases por año, tal como comentó Francos en sus redes sociales. Al finalizar, el gobernador le entregó al Presidente una placa con el escudo de la provincia.Además de los funcionarios que acompañaron al mandatario en esta reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,, también forma parte de la comitiva que viajó junto al Presidente.Tras visitar la Base Marambio, la idea del mandatario es regresar a Buenos Aires al anochecer del sábado.Esta misión a la Antártida se diagramó luego de la reunión que mantuvieron Milei y el director delpieza clave de las Naciones Unidas que intenta armonizar los intereses nucleares de las potencias de la geopolítica. Ambos analizaron la agenda global y la particular situación de América Latina, la única zona del planeta que no registra -oficialmente- armas de destrucción masiva.Durante el encuentro que se llevó a cabo en Casa Rosada, Grossi le explicó al mandatario que la OIEA impulsaEn este marco, Milei decidió viajar a la Base Marambio para poner en marcha la iniciativa que tiene su antecedente en un programa idéntico que se está desarrollando en el Ártico.Para avanzar con la iniciativa que se llevará a cabo este fin de semana, Grossi ya mantuvo encuentros con Mondino y Petri.El 7 de junio de 2022, la revista científica The Cryosphere publicó un minucioso estudio que revelóSe encontraron microplásticos en 19 emplazamientos de la Isla de Ross -a casi 60 kilómetros de la Base Marambio-, la base Ross y la Estación McMurdo.Estas pequeñas partículas de plástico, que ya habían sido detectadas en el agua y hielo marino de la Antártida,ya que en gran escala podrían acelerar el derretimiento del hielo y nieve, sostiene el estudio publicado en The Cryosphere.y registra la media de humedad y la temperatura promedio más bajas del mundo, de ahí su importancia para ser el cubo de hielo de la tierra.“Es sumamente triste. El hallazgo de microplásticos en la nieve fresca de la Antártida pone de manifiesto queseñaló Alex Aves, principal investigador del estudio publicado en The Cryosphere.El grupo de científicos que utilizó técnicas de análisis químico y con microscopiosen las inmediaciones de las bases Scott y McMurdo, y en la Isla Ross. Los científicos desconocen desde hace cuánto tiempo la nieve fresca de la Antártida contiene este material dañino para su ecosistema.(Tereftalto de Polietileno), habitualmente utilizado para hacer botellas de refrescos y ropa.En octubre de 2022, a través de la iniciativa NUClear TEChnology for Plastic Pollution Control (NUTEC Plastics),El Memo establecía la colaboración para monitorear la presencia de microplásticos en la Antártida, así como propiciar el intercambiar datos y conocimientos técnicos.Seis meses más tarde, en abril de 2023, se organizó una encuentro en los laboratorios de la OIEA en Mónaco que fue protagonizada por representantes de la Cancillería del Instituto Antártico Argentino (IAA). En esa reunión se avanzó en la iniciativa que lidera Grossi,Ya con Milei de presidente, Grossi le acercó la idea a Milei y así emprenderá en las próximas horas su primer viaje desde que está al frente del país.