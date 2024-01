Frigerio: "A las fiestas populares hay que promoverlas, hacen a la tradición"

Sociedad Comenzó el 52º Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en el predio donde se desarrolla desde este viernes el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. En ese marco, se refirió a la importancia que tiene la fiesta.En ese sentido, señaló que “el esfuerzo y que se ha hecho para mantener esta tradición en este contexto ha sido mucho. Va a salir muy bien, no tengo dudas de que será un éxito”.A las fiestas populares “hay que promoverlas, nos ayudan a hacernos conocer por las buenas cosas. Los entrerrianos tenemos que hacernos conocer por las cosas buenas que tenemos. Tenemos bellezas naturales, la amabilidad de nuestra gente. En medio de las dificultades tenemos que hacer el esfuerzo, promover las fiestas, continuarlas porque hacen a nuestra tradición”.“El éxito de una fiesta popular como esta no lo dan los nombres de los artistas, sino que lo da la gente, su cariño, lo dan las ganas de juntarse, de tener en medio de tanta tristeza e incertidumbre respecto al futuro, un momento de esparcimiento. Hay que adaptar las fiestas a una situación compleja. A veces contratar algunos artistas se hace muy caro y nosotros tenemos cosas buenas para mostrar. Invito a que apostemos por lo nuestro, sobre todo el semillero, gente joven. Tenemos que empezar a apostar por lo nuestro”, agregó.Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Giego, dijo que “estamos en la edición Nº52 del festival, es algo que lo llevo adentro muy fuerte. Si bien no estoy en el ambiente de la jineteada continuamente en mi vida, pero en los inicios de este festival estuvo un abuelo mío”.“Las expectativas son todas. Queremos que se colme de gente, pero entendemos la situación económica por la que estamos pasando y ajustamos la cartelera del festival a lo que nosotros creemos que podemos recibir de acompañamiento de la gente”, agregó.Se refirió a los casos de encefalitis equina e indicó: “el Festival de Diamante cumple con toda la reglamentación para que se lleve a cabo el evento. Conseguimos las vacunas gracias a una cadena de veterinarias y que tuvo la gentileza de que el primer lote de vacunas esté a disposición nuestra y salimos a repartirlo por todo el país para que las tropillas lleguen con la vacuna puesta en tiempo y forma. Todos los caballos están vacunados”.