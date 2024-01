Polémicos dichos del vicepresidente de DAIA: “No hay inocentes civiles en Gaza”

El vicepresidente segundo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Sergio Pikholtz,, escribió la autoridad de la organización representante de la comunidad judía. Poco después, cuando el mensaje publicado en redes sociales comenzó a circular, borró la publicación.El posteo de Pikholtz muestra a miembros de Hamas fuertemente armados en medio de diferentes situaciones. El también presidente de la Organización Sionista Argentina lo replicó en X junto con la siguiente frase:El controvertido comentario causó un profundo enojo entre varios integrantes de la institución que Pikholtz representa, donde se debatía qué hacer al respecto. Las palabras del dirigente se viralizaron en las últimas horas, llevando a la DAIA a ser trending topic en redes sociales. Algunos, incluso, analizaban si no resultaría mejor que renunciara a su cargo.Las palabras del vicepresidente de la DAIA tienen lugar en medio de la operación militar de Israel en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 800 civiles israelíes.La guerra entre Israel y el grupo Hamas lleva 90 días y ya son 23.000 los muertos, entre israelíes y palestinos. Desde el 8 de octubre, Hamas y las fuerzas israelíes se enfrentan en la frontera e intercambian misiles diariamente. Los intercambios de disparos se habían limitado a la zona fronteriza de ambos países.El martes, el número dos de Hamas, Saleh al Arouri, fue asesinado en un bombardeo en Beirut, la capital de Líbano, ataque atribuido a Israel. Mark Regev, asesor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a MSNBC que Israel no había asumido la responsabilidad de este ataque, pero “quienquiera que lo haya hecho, debe tener claro: que no se trata de un ataque contra el Estado libanés”. “Quienquiera que haya hecho esto, ha realizado un ataque quirúrgico contra los dirigentes de Hamas”, añadió Regev.Según una de las fuentes de seguridad libanesas, Al-Arouri murió junto a sus guardaespaldas en un ataque con aviones no tripulados contra la oficina de Hamas en el suburbio sur de Beirut, bastión del movimiento Hezbollah, respaldado por Irán.El sitio de noticias Al-Mayadeen, vinculado a Hezbollah, informó que el recuento de muertos por el presunto ataque israelí aumentó de cuatro a seis. Esto avivó las tensiones con el grupo terrorista libanés. En un discurso televisado, Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, ofreció sus condolencias a Hamas por lo que calificó de “flagrante agresión israelí” la noche del martes.“La resistencia armada de Hezbollah en el Líbano está más preparada que nunca para enfrentarse al enemigo (...) Si el enemigo piensa lanzar una guerra contra el Líbano, combatiremos sin límites, sin restricciones, sin fronteras (...)”, advirtió Hassan Nasrallah en un discurso desde una localidad secreta y dijo que era un “crimen peligroso” y que no “quedaría impune”.El ejército israelí no reivindicó el bombardeo, pero afirmó que se preparaba a “cualquier escenario”.