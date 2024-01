Espert: “Cuando el kirchnerismo no está en el poder, no te dejan gobernar”

El diputado nacional José Luis Espert criticó a la oposición tras el cruce en la Cámara baja durante su nombramiento al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y aseguró que cuando "el kirchnerismo no está en el poder, no te dejan gobernar y si pueden te voltean"."Cuando esta gente no está en el poder, no te dejan gobernar y si pueden te voltean. Hay que tener claro lo que es tener al kirchnerismo cuando no está en el poder y está en la oposición. Ellos son absolutamente destructivos y hasta destituyentes", sostuvo Espert en declaraciones a Radio Rivadavia.Por otro lado, el legislador cercano al presidente Javier Milei pronosticó un escenario "dolorosísimo" para la Argentina de cara a los próximos meses producto de la inflación y el ajuste económico que está realizando el Gobierno."Ojalá que la gente esté muy paciente con lo que viene, porque viene un purgatorio y un síndrome de abstinencia jodido de todo el desastre que dejó el kirchnerismo", explicó.En este sentido, el economista liberal dijo que hay una "batería de cosas" donde "la política va a pagar un costo importante", pero reconoció que "los justos van a pagar parte del ajuste"."Esto de sincerar precios y de ajustar tarifas, en el corto plazo, implica un ajuste de más tarifas, y pagar las cosas más caras", afirmó.Las declaraciones del legislador de JxC se dieron luego de que selló su alianza con Milei, quien le dio la bienvenida "a las fuerzas del cielo" tras su nombramiento al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.El cuerpo que presidirá Espert será central en el tratamiento de la ley ómnibus que envió el mandatario.La reunión constitutiva de la comisión se dio en medio de un clima de tensión, con críticas de Unión por la Patria y cruces con el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo.