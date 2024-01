Massa se reunió con la CGT para avanzar en "reordenamiento" del PJ

El excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa se reunió con la mesa chica de la CGT para hacer un análisis de la situación económica a partir de las medidas del Gobierno de Javier Milei y avanzar en el "reordenamiento del peronismo" en la nueva etapa.



Así lo informaron a Télam fuentes sindicales, que indicaron que el exministro de Economía ratificó ante los jefes gremiales su intención de "continuar en política" y "no retirarse".



El encuentro se llevó a cabo en la sede del Sindicato del Seguro, en Carlos Pellegrini 575 del microcentro porteño, y asistieron los cotitulares Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), además de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Pablo Flores (AFIP) y el anfitrión Jorge Sola, entre otros.



El otro triunviro cegetista, Carlos Acuña (estacioneros), no participó de la reunión por encontrarse en el exterior.



En el almuerzo, que tuvo lugar desde las 13 hasta las 17, aproximadamente, los asistentes destacaron la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de hacer lugar a un amparo de la CGT contra el capítulo laboral del DNU de desregulación económica promovido por el Gobierno de Milei.



Según pudo saber Télam, Massa señaló en la conversación que tiene intenciones de "participar" en política en "todo sentido", a lo cual los sindicalistas lo invitaron a formar parte activa en el "reordenamiento del peronismo".



El exministro de Economía se comprometió a "ayudar en la idea de mostrar que hay otro camino distinto al ajuste y la devaluación" pero desde "la discusión de ideas y no del liderazgo político", aclararon las fuentes.



La CGT, que realizará un paro con movilización el 24 de enero, le pidió a Massa un informe del impacto de la inflación "sector por sector" durante el primer trimestre del Gobierno de Milei, y convocó al tigrense a una mesa junto a otros sectores del peronismo y espacios afines para la "reconstrucción del campo popular".



A partir de esas conclusiones, la central obrera elaborará un programa con "propuestas" para el nuevo ciclo político.



"Invitamos a Massa por ser el candidato a presidente que representa a 11,5 millones de argentinos que lo votaron y creen que hay otro camino", destacaron los sindicalistas, al hacer referencia a los votos obtenidos por el expostulante de UxP en el balotaje del 19 de noviembre.



A esa última convocatoria Massa respondió que irá "donde lo inviten".



Las fuentes consultadas aclararon a esta agencia que la intención manifiesta de los dirigentes del peronismo es "empezar a reunirse" para impulsar el "debate político" en el espacio, sin inmiscuirse por el momento en discusiones por la conducción del PJ.



"Por ahora es un acercamiento inorgánico entre los sectores que tenemos manejo territorial y social: gobernadores, jefaturas de bloques legislativos, gremios y empresarios", apuntaron los portavoces, que ubicaron en el mediano plazo el "reordenamiento" del PJ.



A la hora del análisis de la marcha del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), los asistentes coincidieron en que las advertencias hechas por Massa en la campaña en materia de suba de precios de nafta y alimentos habían sido "acertadas".



Al respecto, el excandidato trazó una autocrítica al señalar que en la campaña electoral "faltó vehemencia para plantearle a la sociedad lo que venía" en materia de aumento de precios de naftas, tarifas, combustibles y prepagas.



Por eso mismo, anticipó que "la principal victima" de este tramo del Gobierno será la clase media, que sufrirá a partir de marzo, con la suma de los incrementos en la cuota de los colegios privados, tarifas, seguros, prepagas y combustibles, una "enorme caída del ingreso" respecto de marzo del año anterior.



También sostuvo Massa en el encuentro que "la suma del ajuste y la revolución tecnológica van a producir fuerte daño en la base laboral", a lo que se suman los perjuicios por la apertura "indiscriminada" que afecta a las Pymes.



También consideró un "error" la decisión del nuevo Gobierno de renunciar al Brics (coalición de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), al advertir que ese bloque representa el 70 % de la población mundial y el 60% del PBI mundial, además de alertar que si Argentina prescinde de aliados como Brasil y China "hay sectores que van a sufrir".



En términos individuales, el expostulante le anticipó a los jefes gremiales que el 10 de febrero pondrá en marcha la Fundación Encuentro, concebida como un 'think tank' para elaborar políticas en materia ambiental, de ingreso y laborales, y que también estará abocada a estudiar del impacto de las "nuevas tecnologías en los procesos productivos y de legislación de fomento de inversión para la producción".