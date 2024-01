Conformaron las comisiones en Diputados para las sesiones extraordinarias

La Cámara de Diputados conformó las comisiones claves en las que se analizarán varios de los principales proyectos de ley enviados al Congreso Nacional por el presidente Javier Milei para debatir durante el período de sesiones extraordinarias, en medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición de Unión por la Patria, que cuestionó la estrategia utilizada por La Libertad Avanza (LLA) para designar a José Luis Espert al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.



La primera comisión en conformarse fue la de Presupuesto y Hacienda, donde se propuso a Espert, de Avanza Libertad, cuya designación fue cuestionada por Unión por la Patria y por la Izquierda, quienes denunciaron que ese nombramiento se realizó en medio de fuertes irregularidades por tratarse de un monobloque y argumentaron que la votación no había sido nominal sino a mano alzada.



Desde la Oficina del Presidente, en tanto, se informó sobre la designación de Espert al frente de la Comisión permanente de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, a quien destacó como un "defensor de las ideas de la Libertad" y expresó que el mandatario "celebra" que se haya aceptado su propuesta.



"El presidente Javier Milei celebra que la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la Libertad y el equilibrio fiscal, incluidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado al Congreso", informaron en un comunicado.



En el marco de la reunión de la comisión, el bloque Unión por la Patria ingresó a la sala una vez que los libertarios alcanzaron el número necesario para abrir el encuentro y reclamó el reparto de integrantes en las comisiones remarcando que en la sesión preparatoria se acordó con el presidente del cuerpo, Martín Menem, que sería por el sistema D' Hondt.



"Siendo que vengo por fuera de la política, mi primera inmersión en esto, me parece impresentable lo que estoy viendo", dijo el diputado de LLA, Bertie Benegas Lynch, entre los aplausos de un grupo y gritos por parte de la oposición, que acusaba de "dictador" y de ejercer una "monarquía" a Espert.



Espert, consagrado finalmente a mano alzada, será secundado por un diputado de Unión por la Patria en la vicepresidencia primera, que quedó en reserva, mientras que la diputada Germana Figueroa Casas (PRO-Santa Fe) ocupará la vicepresidencia segunda y como secretarios fueron designados Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Buenos Aires), Lisandro Nieri (UCR-Mendoza), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Cívica-Córdoba) y Pamela Calletti (Innovación Federal-Salta).



En ese marco, el secretario de la Comisión informó que hubo dos cambios de vocales en la nómina de conformación: Luciano Laspina (PRO-Santa Fe) por Silvina Lospennato (PRO-Buenos Aires) y Eduardo Falcone (La Libertad Avanza-Buenos Aires) por Marcela Pagano (La Libertad Avanza-Buenos Aires).



Luego, quedó constituida la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, donde se designó como presidente al diputado del PRO, Fernando Iglesias, mientras que quedó vacante la vicepresidencia primera, que le corresponde a Unión por la Patria, y la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza-Buenos Aires), fue electa como vicepresidenta segunda.



En cuanto a las secretarías, la primera quedó en reserva para la Unión Cívica Radical; la segunda será para Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal-Buenos Aires); la tercera, reservada para que informe Unión por la Patria; y la cuarta por Nadia Márquez (La Libertad Avanza-Neuquén), mientras que se informó que María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza-Córdoba) reemplazará a Marcela Pagano (La Libertad Avanza-Buenos Aires).



Más tarde, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales también hubo polémica y se designó al diputado de LLA, Nicolás Mayoráz como presidente, pero Unión por la Patria reclamó la vicepresidencia primera, que finalmente quedó en manos de la diputada María Eugenia Vidal, del PRO.



En tanto, en las secretarías quedaron Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Juan Mauel López (Hacemos Coalición Federal).



La estrategia del oficialismo para encarar el tratamiento de la ley ómnibus enviada por el PEN al Congreso fue acordada ayer en una reunión con el presidente Javier Milei, en un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con los integrantes del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA).



Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno tiene "plena confianza" en que las iniciativas incluidas en la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos tendrá "novedades" antes de que finalice enero.



"Es un tramite legislativo muy complejo por la extensión de la ley, los intereses en juego y porque, en definitiva, parte al medio la Argentina. Por un lado, está la vieja Argentina, que privilegia a la casta que vive de una u otra forma del Estado, y, del otro lado, la que le abre la puerta a una Argentina totalmente distinta", afirmó Adorni en declaraciones radiales.



El Gobierno, en tanto, no tiene previsto extender el período de sesiones extraordinarias hasta febrero, dijo a Télam un colaborador de la Presidencia en esa oportunidad.



El partido gobernante cuenta en el Congreso con 38 diputados nacionales y ocho senadores, número que lo obligarán a coordinar con otras fuerzas políticas para conseguir un tratamiento favorable de los proyectos planteados por la Presidencia para las sesiones de verano.



La Cámara de Diputados había oficializado anoche la convocatoria para conformar hoy, a partir de las 12.30, cinco comisiones clave que analizarán el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos": Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General, Relaciones Exteriores y Juicio Político.