Adorni: “El DNU defiende la libertad de la gente en materia laboral y de salud”

El portavoz presidencial Manuel Adorni aseguró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado días atrás por el presidente Javier Milei "defiende a las claras la libertad de la gente en materia laboral y salud", entre otras cuestiones."El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia", comunicó Adorni."La verdad es que nos cuesta comprender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de los propios trabajadores", consideró Adorni, y mencionó entre otros aspectos incluidos en el DNU la "retención forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos", la eliminación de "penalidades para el empleador en el caso de relaciones laborales mal registradas" y la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, "fomentando la creación de puestos de trabajo"."También establecía infracciones en relación a los trabajadores que, siendo convocados a asambleas, sean extorsionados o directamente no quieran participar. Los extorsionadores iban a tener sanciones graves", estimó el portavoz presidencial.Adorni, sin embargo, dijo que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo era algo que el Gobierno "esperaba"."Esto correrá su suerte judicial y la verdad es que era algo que esperábamos. Estamos tomando todas las medidas. Hasta hoy no estábamos notificados de este fallo. Cuando se formalice, haremos la apelación", reiteró.En tanto, Adorni justificó las reformas laborales contempladas en el decreto de necesidad y urgencia porque "cada vez son menos el número de empresas que contratan" empleados "y los salarios son de los peores de toda Latinoamérica".Por otra parte, el vocero negó la existencia de "internas" entre funcionarios del Gobierno, a raíz de la presentación en el Congreso de la llamada Ley Ómnibus, y calificó de "rumor" a una información acerca de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría presentado la renuncia al cargo."En el Gobierno no hay una sola interna. Todo es rumor. En línea con esos rumores, lo de Francos es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. Es falso de toda falsedad", respondió Adorni.