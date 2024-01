Política La CGT Entre Ríos en estado de alerta por el mega DNU y proyecto de ley ómnibus

De cara al paro y movilización al que convocaron las centrales obreras para este miércoles 24 al Congreso de la Nación, las regionales entrerrianas de la CGT exigieron a los legisladores entrerrianos que den a conocer qué posicionamiento tienen ante el mega DNU y la ley ómnibus del Presidente Javier Milei.el Secretario General de la Seccional 415 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y encargado de la Agencia de RENATRE de Concepción del Uruguay, Mario López.“Ninguno de los acuerdos parciales que firmaron algunas organizaciones van a desestimar nuestra idea, que no es solo por los derechos de los trabajadores, porque la política y la lucha de más de 100 años por nuestros derechos, no la podemos rifar en un DNU o la expresión política, que legítimamente ganó las elecciones, pero no significa que todos estemos de acuerdo y fundamentalmente la parte trabajadora”, cerró Maier.