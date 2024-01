Milei: “No quiero una Argentina con 98 % de pobres y la mitad de indigentes”

El presidente Javier Milei afirmó que su Gobierno trabaja "a brazo partido para evitar la crisis" y aseguró que "no hacer nada, o seguir haciendo lo mismo" que las administraciones anteriores, iba "a ser infinitamente peor" para la Argentina.



"Estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis, salir adelante y que cada esfuerzo valga la pena. No hacer nada o seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitamente peor. No quiero una Argentina con 98 por ciento de pobres y la mitad de indigentes", afirmó Milei en declaraciones a Radio Delta.



Antes de comenzar su reunión de gabinete, el mandatario aseguró que "dos tercios de las mejoras" que impulsó desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre pasado "se van a ver en 15 años" y sostuvo que el objetivo de esas decisiones es tener "un ingreso per cápita 10 veces más alto" y ser de "los países más ricos del mundo".



"Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, así que estamos confiados que todo va a salir adelante", afirmó al ser consultado sobre un posible rechazo del Congreso a la llamada ley ómnibus y los recursos de amparo presentados en el Poder Judicial contra el DNU de desregulación de la economía.



Milei, en tanto, justificó su intervención en una encuesta en la plataforma X (ex Twitter) en la que elogió al exarquero del seleccionado argentino Ubaldo "Pato" Fillol.



"El otro día, cuando hacen esa encuesta, yo voté y generé una revolución", comentó Milei.



El jefe de Estado agregó después de trabajar "cerca de 14 horas", en "algún momento" busca hacer algo que lo "distienda para poder trabajar con más fuerza".



"Cuando estás haciendo una actividad y te sobrecargás, tus rendimientos marginales son decrecientes y empezás a rendir menos. Tengo un conjunto de espacios, como un momento de 11 a 12 horas, donde tengo reuniones que me permiten pensar afuera de la caja. Pienso otras cosas que me sacan de la rutina y entonces cuando vuelvo a trabajar lo hago con mucha más productividad", reveló.



Sobre el "Pato" Fillol contó que lo conoció personalmente y que lo admira "desde chiquito": "La primera vez que lo vi atajar fue en el mundial 78 en televisor en blanco y negro y veía la repetición en cine en color. Siempre seguí su carrera", indicó.