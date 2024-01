UPCN opinó sobre la ley de transición de gobierno y pide participar del análisis

Política Frigerio buscará prohibir por ley las designaciones en el último año de gestión

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Dominguez, se refirió a la denominada “Ley de Transición de Gobierno" y expresó que, “no está mal, es una decisión política”. Además, pidió que el Sindicato participe del análisis del proyecto en la Legislatura. “Queremos que se respete la ley de empleo público y las convenciones colectivas de trabajo”, declaró.La dirigente dijo que esta medida “tiene que ver con lo que Frigerio dijo en campaña que iba a hacer y la gente votó su propuesta, en este punto, el Gobernador está cumpliendo con su compromiso. Sin embargo, mencionó que “desde UPCN queremos saber más en profundidad de qué se trata el proyecto y sus alcances”, remarcó.Con respecto a un posible decreto para dar de baja las designaciones irregulares señaló que “ya hemos hablado con el Gobierno y se van a respetar las designaciones, recategorizaciones y las distintas medidas que tengan que ver con el personal cuando se trate de decisiones ratificadas mediante acuerdos paritarios. En ese caso, son regularizaciones de situaciones que vienen desde hace tiempo en el Estado y constituyen un derecho adquirido de los trabajadores”.Por otro lado, Dominguez defendió la carrera administrativa. “Si vamos a hablar de una carrera donde exista un proceso transparente, con reglas claras y criterios objetivos, esto no debería estar condicionado en un año electoral, debería existir un mecanismo que permita que alcanzadas determinadas condiciones, los trabajadores tengan acceso al progreso y el mejoramiento de su condición laboral. Nos dijeron que la ley no es a libro cerrado, lo vamos a plantear”.“Esto no es más que respetar la ley de empleo público y las convenciones colectivas de trabajo, por eso sería importante introducir este análisis con los legisladores”, destacó.En relación a otro de los anuncios del Gobierno, concretamente a las auditorías que se harían en los distintos ministerios en las cuales, lógicamente, como se trata de trabajadores y trabajadoras en situaciones que ponen en juego la fuente de trabajo “lo que necesitamos es acordar con el Gobierno que los sindicatos podamos tener acceso a esa información. UPCN no va a poner palos en la rueda con respecto a las revisiones, pero vamos a cuidar que no implique una injusticia para el trabajador.La dirigente gremial destacó que en un contexto de ajuste el Gobierno provincial “ha venido trabajando sin tomar definiciones que afecten a las y los trabajadores con despidos masivos y esto nos parece que es valorable”.En este marco, mencionó que “en la prensa, el Secretario General de ATE hizo una interpretación respecto de la revisión de las designaciones suponiendo que podrían pasar por la Legislatura mientras que el Gobierno habla de decretos, es decir, es decisión del Poder Ejecutivo. En este punto, Muntes desliza una comparación con lo que pasó en el gobierno de Montiel. Debemos decir que este gobierno, que hace pocos días nos convocó al diálogo con perspectivas de continuidad para tratar los temas de los empleados públicos, no tiene punto de comparación con aquella etapa donde se cerraron las puertas, se dictó una ley de emergencia y hubo despidos masivos”, concluyó Dominguez.