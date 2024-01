Frigerio: “No hay plata, no hay un centavo en las cuentas públicas”

abordó una multiplicidad de temas sobre la situación económica de la provincia, el pase a planta permanente de empleados del Estado, las licitaciones y la energía que se produce en Salto Grande.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno dondeEn una primera instancia, el mandatario provincial, expresó que "todos los días nos encontramos con sorpresas desagradables para atender. En términos financieros,. Cuando se analiza todo el endeudamiento con el que tiene que exponer a la provincia se suman cien mil millones de pesos,“Además, hay que sumarle que nos habían informado que había fondos para pagar una deuda, cuyo primer desembolso se debe abonar en febrero. Al principio nos dijeron que faltaban 17 millones, pero luego nos enteramos que faltan 30 millones de dólares, cerca de 30 mil millones de pesos adicionales para honrar los compromisos adicionales”, hizo referencia Frigerio.Acto seguido, el gobernador destacó que se necesitan “cerca de 40 mil para pagar sueldos, 30mil millones de pesos para pagar endeudamiento en dólares, además de otros 20 mil para pagar a contratistas y proveedores.”.Por otro lado, Frigerio hizo referencia a los empleados de planta permanente: “Entre el 2019 y 2022 no hubo un solo pase a planta en el Senado, el cien por ciento fue en el 2023”. “Nos vamos a auto limitar la posibilidad de designar personal de planta permanente, reasignar cargos entre distintas dependencias o recategorizar empleados. No se puede seguir utilizando al Estado como una guardia”, aseguró Frigerio al referirse a la iniciativa que enviará a la Legislatura provincial.En este sentido, destacó que en los próximos cuatro años el Estado se va a autolimitar. "Algo igual que con las licitaciones: en el último año hubo más licitaciones de viviendas que las que estaban en curso. Ninguna de esas adjudicaciones tenía presupuesto para llevarlas adelante", expresó.Asimismo, hizo referencia al contexto macroeconómico nacional, y lo definió como “dificilísimo” y aseguró que trabajan para "defender cada centavo que le corresponde a la provincia. Queremos que las economías regionales no vuelvan a sufrir retención a las exportaciones, buscamos lograr reducción de impuestos, como en la boleta de la luz, e invitamos a los intendentes a que se sumen esta noción".Acto seguido, apresó que el viernes tienen una reunión en la secretaria de Energía “para dar la pelea por nuestros recursos energéticos, cosa que se viene postergando desde hace muchísimo tiempo. Desde hace tiempo tenemos un tratamiento sumamente injusto respecto a la energía que producimos en Salto Grande. Es algo inequitativo respecto a las energías que tienen otras provincias. Vamos a tratar por todos los medios para corregir esta injusticia”.