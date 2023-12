Eduardo Serenellini estará al frente de la Secretaría de Medios

El periodista de televisión y radio Eduardo Serenellini asumirá la próxima semana al frente de la Secretaría de Medios de la Nación, en reemplazo de Belén Stettler, pudo confirmar Infobae. Se trata de un nuevo cambio en la comunicación del presidente Javier Milei, del que todavía no se dieron motivos oficiales.



Hasta ahora, Serenellini, de 57 años y una extensa trayectoria profesional tanto al frente de ciclos como a cargo de la producción, conducía un programa diario en radio Continental y también encabezaba los programas matutinos del fin de semana en el canal La Nación+. El cargo formal en el que asumirá la semana próxima es el de secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia. En esa órbita ya se produjeron otras dos bajas previas, la de Eduardo Roust y de Juan Caruso.



Stettler había llegado a ese alto cargo de la mano de Santiago Caputo, estratega de campaña y una de las personas más próximas al presidente, quien llegó a mencionarlo la noche del triunfo electoral como “el arquitecto” de la victoria. Más allá de que no se conoció el motivo del reemplazo, Infobae confirmó que la experta en comunicación presentó la renuncia a su cargo de manera indeclinable y que el martes que viene se oficializarán los cambios. Aunque trascendió que la ahora ex funcionaria “no había asumido”, Milei firmó junto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el decreto número 16/2023, con fecha 12 de diciembre, con su designación formal.