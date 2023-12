Adorni: “¿Por qué esta dirigencia sindical hizo el último paro en 2019?”

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se preguntó hoy "por qué esta misma dirigencia sindical", en referencia a la CGT, "hizo el último paro nacional en 2019", al cuestionar la medida de fuerza que la central obrera anunció para el 24 de enero.



En conferencia de prensa, Adorni cuestionó la ausencia de medidas de fuerza de la CGT durante la gestión anterior cuando, dijo, en ese período "los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo y la inflación fue en torno al 900%, para usar números redondos".



El monto del bono de febrero para jubilados "aún no está definido"



Por otra parte, afirmó que el monto del bono que en febrero se pagará a los jubilados "aún no está definido", si bien el aporte extra para el sector previsional para el mes de enero será de "55 mil pesos".



"Está estipulado otro bono para febrero pero aún no está definido el monto", señaló Adorni.



Por otra parte, el vocero presidencial, ratificó que uno de los objetivos de las reformas implementadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación es la "modernización" del "esquema laboral", al advertir que "hace 10 años que Argentina no crea empleo privado de calidad".



Afirmó que los salarios "son de los más bajos de la región" y que en "buena parte de la economía de los trabajos son informales".