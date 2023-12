Bullrich criticó a legisladores y sindicalistas que “quieren voltear” a Milei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía emitido por el presidente Javier Milei y el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso plantean "cosas razonables" y criticó a los legisladores y sindicalistas que "quieren voltear" a Milei "por defender sus propios intereses".



"Los que se opongan al cambio por defender sus propios intereses quedarán de ese lado de la historia pero nosotros vamos a avanzar porque ya vimos que cuando se hizo gradualismo terminamos en un país destruido y esta vez el gradualismo no va", aseveró Bullrich durante una entrevista en el canal de noticias LN+.



Y afirmó que tanto el DNU como el proyecto de ley enviado al Congreso este miércoles "plantean todas cosas razonables y los que se oponen lo hacen porque les sacamos alguna caja".



La ministra cuestionó a "ciertas voces" que desde la política y el sindicalismo cuestionan las propuestas del nuevo gobierno porque "parece haber algo que no se quiere cambiar y si no se hace un desmalezamiento de la cantidad de intereses" que cada espacio tiene en juego o que se verían afectados por las nuevas normativas "el país no sale adelante".



"La Argentina no tiene tiempo, se hunde. O vamos por el cambio o el país se muere", enfatizó la presidenta del PRO y recordó que muchos diputados y senadores que "le dieron herramientas a todos los gobiernos anteriores a este gobierno se la niegan" porque "a Milei lo quieren voltear y el pueblo tiene que saber que se quiere voltear el cambio".



Respecto al tratamiento en el Congreso de la llamada "ley ómnibus", admitió que "si en este momento fuera diputada, al primer proyecto que mande el Presidente lo voto completo porque cuando empieza un nuevo gobierno se le da un cheque en blanco" y cuestionó a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) "que ahora van para atrás y cuestionan las formas".



"El cambio de JxC que yo gané en las PASO ahora se juntó con el cambio de Milei y ahora muchos legisladores de JxC dicen 'Bueno, no tanto cambio, vamos para atrás' y yo les digo: no vayan para atrás", manifestó.



Bullrich llamó a los legisladores a "liberarse del apriete de la democracia" que no apoya el cambio "porque quiere para mantener los privilegios" porque la ley "se tiene que discutir ahora y no en 10 meses porque sino el país va a caer en una enorme situación de inflación y destrucción".



Asimismo, la ministra se refirió a la movilización y paro general convocado por la CGT, la CTA y otras organizaciones para el 24 de enero e ironizó que "seguramente lo hacen en esa fecha porque la primera quincena de enero se van de vacaciones".



También criticó a las organizaciones sindicales "que durante 4 años no dijeron nada y en 18 días de gobierno a Javier Milei le hicieron 3 manifestaciones y presentaron recursos al DNU".