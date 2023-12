Rosario Romero definió una agenda de prioridades con legisladores entrerrianos

Durante el encuentro, se habló de los temas que son de especial interés para la ciudad, entre ellos, la necesidad de avanzar en la reforma de la Ley 10.027 (Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos) y fortalecer el trabajo conjunto en el desarrollo territorial.“La reunión estuvo signada a temas legislativos. Hablamos de cuestiones vinculadas a los municipios y a las Leyes pendientes en la provincia”, manifestó la presidenta municipal y al respecto especificó: “Una de las cosas que particularmente me interesa es la Ley 10.027, que surge como reglamentaria de la Constitución provincial de 2008, y que tiene varios proyectos de reforma y cuentan con estado parlamentario. Las mismas fueron instadas por intendentes y legisladores de distintos signos políticos”. Romero consideró también que “en los tiempos que vienen, donde se va a hablar de reformas políticas, vale para que también miremos la 10.027 como una norma a reformar”.“Los Estados deben trabajar juntos y, en este proceso, nos ha tocado una situación particular: tenemos tres Estados gobernados por expresiones distintas, muy propias también de un sistema democrático que lleva 40 años, que nos costó sostener, pero que está muy afianzado en la cultura de los argentinos. En democracia estos diálogos territoriales tienen que existir permanentemente”, dijo.La jefa del Bloque de Diputados Laura Stratta, catalogó al encuentro como “muy importante” para “seguir insistiendo con la articulación entre lo que es la Legislatura y los gobiernos locales, como así también con el gobierno provincial y el gobierno nacional”.En cuanto al desarrollo de temas específicos tratados en la reunión, la diputada expresó que “hay leyes pendientes que señala Rosario (Romero), que tienen que ver con las nuevas demandas que tienen los Municipios. También hay otros temas en agenda, como tener una mirada amplia, ser empáticos con la sociedad, con este contexto social, político y económico que nos toca atravesar”.Finalmente, Stratta comentó: “Ha sido una ardua jornada de trabajo, que redunda en una agenda que queremos sostener en esta etapa que viene. Se debe fortalecer el trabajo y el desarrollo territorial”.En el mismo sentido, Romero también recibió a las diputadas Andrea Zoff, Stefanía Cora y al diputado José Kramer.El senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva, destacó: “Se trabajó en distintas cuestiones que hacen al funcionamiento del Bloque Más para Entre Ríos en este período particular, que somos oposición siendo mayoría. Hay cuestiones que con el Senador por Paraná (Hugo Maín) y la Intendenta podemos abordar en conjunto”.El legislador, que fue intendente de Concepción del Uruguay, comentó que seguirá acompañando desde su función, “las actividades que en conjunto realizaban el municipio de Paraná y el de Concepción del Uruguay”.