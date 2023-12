“No teníamos previsto el aumento por la situación del país", indicó Oscar Muntes

En una jornada marcada por el diálogo institucional, el gobierno de la provincia de Entre Ríos convocó a los gremios de ATE, UPCN, Agmer, AMET y otros a una reunión que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores este miércoles a las 9 de la mañana.En este encuentro, la presidencia a cargo del gobernador Rogelio Frigerio sorprendió a los presentes, ya que estaba previsto que fuera el Ministro de Gobierno y Trabajo quien liderara la reunión. Oscar Muntes, representante de ATE, expresó al respecto: "Nos sorprendimos de que a la reunión la presida el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, ya que estaba previsto que sea el ministro de gobierno y trabajo.El encuentro no fue de carácter paritario, sino que se trató de un espacio donde Frigerio, junto a los ministros, informó a los representantes sindicales sobre un aumento del 12,8% para todos los trabajadores, equivalente a la inflación del mes de noviembre. Muntes agregó: "Nos pareció bien y no lo teníamos previsto porque hay una situación social y económica en el país muy difícil.También entendemos que estamos muy por debajo con respecto a la inflación y la devaluación que estamos atravesando".El representante sindical destacó la importancia de este aumento en medio de un contexto económico y social complicado. Asimismo, señaló que el gobernador planteó la posibilidad de encuentros periódicos dada la incertidumbre del panorama nacional. Muntes expresó:Estamos en un momento muy difícil, este mes va a ser de mucha inflación, y el mismo gobernador lo planteó, que vamos a tener un verano de muchas complicaciones y que seguramente nos vamos a estar reuniendo periódicamente. Por eso no se planteó cuándo nos vamos a encontrar de nuevo en paritarias porque la situación social y económica del país es muy difícil"."También se planteó que tengamos la carrera y el ingreso por concurso de los trabajadores del Estado, que tengamos nuestra propia carrera y que no pase lo que siempre sucede, donde gobierno que ingresa termina contratos y despide trabajadores. Esperemos que esto se pueda hacer", agregó Muntes yEl representante de ATE recordó la posibilidad planteada por Frigerio de tener encuentros más frecuentes dadas las circunstancias inciertas del país. Muntes concluyó: "Recuerdo que, en tiempos de hiperinflación, llegamos a tener reuniones cada cuatro o cinco días, y volver a plantear esta situación nos hace revivir épocas muy difíciles que pasamos muy dolorosas, pero todo indica que vamos a un escenario muy incierto".