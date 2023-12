UPCN tras reunión con Frigerio: “La franqueza en la discusión es fundamental”

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, reconoció la disposición expresada por Rogelio Frigerio para concurrir a los sindicatos y hablar con los trabajadores. Celebró el diálogo institucional que inició este miércoles y destacó que es “una mesa política en la que tenemos que hablar sinceramente”. Además, coincidió con el Gobernador en la necesidad de tener un Estado eficiente.Domínguez celebró la vocación de Frigerio para concurrir a los sindicatos cada vez que se lo convoque, a fin de dialogar con los trabajadores. “Fue un mensaje importante y por supuesto nosotros queremos que hable con nuestro sector, donde hay muchas cosas pendientes, que no es solo lo salarial”, expuso al respecto.Luego agregó: “Hemos tenido diálogo con muchos funcionarios. Lo que podemos decir es que hemos encontrado las puertas abiertas para discutir todos los temas a agenda abierta, para poder priorizar algunas cosas que nos preocupan. Y eso es muy importante”.Asimismo, se refirió al aumento salarial anunciado en el encuentro. “En el contexto económico de la provincia, que es serio, grave y con muchas dificultades para llegar a cumplir con las obligaciones, haber reconocido el porcentaje de la inflación no deja de ser un gesto”, expresó la dirigente sindical. “Mientras en ningún lugar se habla de aumento salarial, en la provincia de Entre Ríos sí”, añadió y apuntó que “ante nada, creemos es una ayuda para el trabajador y una demostración de que hay interés en tratar de dar soluciones”.Un punto esencial que nombró la dirigente gremial es que se avance con el Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública provincial. “Tiene que salir en esta gestión, en una muestra de madurez tanto de los sindicatos como del Gobierno”, aseveró. Y agregó: “Es una herramienta válida que no necesariamente implica mayor presupuesto, pero es un reconocimiento de derechos que las provincias que lo tienen realmente lo valoran”.“Vamos a acompañar en todo lo que sea positivo para los trabajadores. No vamos a poner palos en la rueda, pero es nuestra obligación abordar los temas que tienen que ver con el sector y señalar las decisiones con las que no estemos de acuerdo, para ayudar a resolver cada uno de los problemas”, expuso.