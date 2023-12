Agmer, Amet y Sadop valoraron el compromiso de Frigerio para reabrir paritarias

El gobernador Rogelio Frigerio comunicó a los representantes de los gremios de estatales y docentes quesobre el salario base de junio, que es el que se venía tomando como referencia”.resaltó aque fue una reunión institucional de carácter político en la que se valoró la presencia del gobernador, ministros y la titular del CGE. “Es muy importante que, a poco de haber asumido, la representación de los trabajadores vinculados al Estado provincial hayamos tenido una reunión con los funcionarios más importante de la provincia”, destacó.Y agregó: “Se anunció el aumento de, que es la inflación de noviembre, además de un compromiso para darle continuidad a la mesa política y el compromiso de reanudar la paritaria salarial”.“Transitamos un diciembre con una inflación que ronda el 30% mensual y por lo tanto es urgente que en las próximas semanas podamos retomar el diálogo salarial para morigerar los tremendos efectos del proceso inflacionario”, reafirmó al bregar por un posible encuentro con el Ejecutivo entrerriano en enero.ponderó aque fue “una reunión informativa, para conocerse y para explicar la situación de la provincia en cuanto a los sueldos de diciembre, los que se pagarán entre el 2 y el 8 de enero con un 12.8% de recomposición salarial”.Bessel se mostró “satisfecho” por el compromiso del gobierno provincial de mantener el ámbito paritario y se mantiene a la expectativa por los nuevos encuentros que, a criterio del ministro Manuel Troncoso, serán acordados con autoridades del CGE y de la secretaría de Trabajo para el caso de Educación y Administración Central, respectivamente., valoró.En la ocasión, el gremialistapara establecer cómo se cubre la brecha entre el poder adquisitivo del salario y los costos de los alimentos, alquileres y transporte”.“Fue una reunión positiva desde el punto de vista explicativo por parte del gobernador, pero también hay incertidumbre respecto a las fechas y los números que se barajarán en el tema salarial”, resumió el sindicalista que representa a los docentes de las escuelas técnicas.Y agregó: “Manifestamos la necesidad de que se mantengan los fondos nacionales para las escuelas técnicas y agrotécnicas que provienen del programa 39 porque, por ejemplo, a la fecha no se está pagando la escuela profesional secundaria”. “Es una prueba piloto que financiaba Nación y los compañeros hoy no están cobrando siendo que trabajaron y, por lo tanto, se les debe pagar; lo mismo para el caso del profesorado técnico-profesional que está en su segundo año y no tenemos confirmación respecto de si se continuará o no”, indicó Bessel., recalcó aque“Fue una mesa política”, calificó y estimó que “a la brevedad” serán convocados a paritarias “para llevar con más firmezas las demandas de los compañeros, y acompañando la situación de incertidumbre del país”.después seguiremos avanzando con las condiciones de trabajo en las escuelas porque cada vez es más difícil para los empleadores privados el sostener los edificios escolares”, anticipó al respecto.“En los últimos días de diciembre ya nos encontramos conde compañeros y otros que están en suspenso y a los que en marzo les informarán si serán convocados o no trabajar”, denunció Frank. De hecho, también dio cuenta de “la repercusión de familias que, ante el, no podrán seguir pagando y debido a que los docentes no tenemos estabilidad en los cargos también podríamos llegar a ser afectados en nuestras fuentes de trabajo”.Finalmente, la representante de SADOP indicó que “fue muy compleja la liquidación de haberes de diciembre y nuestros compañeros terminaron de cobrar después de varias complementarias”.