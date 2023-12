Billetera Entre Ríos, paritarias, DNU de Milei y otras definiciones de Frigerio

Política Frigerio inauguró las actividades de verano en el Parque Escolar Enrique Berduc

El encuentro con representantes de los gremios de estatales y docentes, la deuda que debe afrontar la provincia, Billetera Entre Ríos, el DNU del Presidente Javier Milei y otras definiciones del gobernador Rogelio Frigerio fueron abordadas durante la presentación de las actividades de verano en el Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, registró, Frigerio ponderó que fue “una reunión en la que se transparentó la situación por la falta de recursos y se comunicó la decisión del gobierno de ordenar y mejorar la situación salarial y la forma en la que se trabaja en el Estado”. Asimismo, prometió que “se controlarán las licencias docentes porque es parte de la responsabilidad como Estado”.“Todos los días encontramos alguna deuda nueva y en este caso,”, informó además al comunicar una deuda de “más de 30 millones de dólares para cumplir con compromisos, según la información brindada por la calificadora de riesgo de la provincia, producto de un análisis a septiembre, habida cuenta de la falta de recursos”. “Son problemas que encontramos todos los días y a los que tenemos que hacer frente y resolverlos”, resumió al respecto.Asimismo, adelantó que “discute con el gobierno nacional la posibilidad de centralizar el manejo de la deuda con un mismo criterio tanto a nivel nacional como provincial y municipal”. “Hay 31 municipios con deuda en dólares que hay que atender”, fundamentó al respecto., éste acotó que “se estudia el tema y la idea es que continúe”.En relación al, el mandatario entrerriano reconoció que “todavía no se conoce el dato por parte del gobierno nacional respecto de qué magnitud será el recorte de subsidios”. “Así como en la provincia, el Presidente también se encontró sin plata”, apuntó.“El contacto es permanente con el gobierno nacional”, sostuvo y anticipó que el viernes viaja a Buenos Aires para reunirse con cuatro ministros. “Es una interacción que tenemos que llevar adelante para pelear en cada lugar por recursos para nuestra provincia para que no nos vuelvan a instalar retenciones a las economías regionales, para pelear por más recursos para financiar la Caja de previsión social y para pelear por recursos para la emergencia vinculada al cambio climático”, especificó.Punto aparte, aseguró hoy que se deberán "analizar y debatir un poco más" algunos puntos delque apunta a desregular la economía y presenta reformas en casi todo el Estado."Las privatizaciones de YPF o el Banco Nación, y el Compre nacional merecen una discusión mayor", remarcó el mandatario provincial en conferencia de prensa.Frigerio sostuvo que "el norte del DNU tiene que ver con una desregulación que la Nación tiene que hacer e implementar" y avaló en ese sentido la modificación de una norma como la ley de alquileres que "causó un desastre".No obstante, el mandatario precisó que "hay cosas que tenemos que analizar y debatir un poco más" en relación al contenido de la norma que impulsa el Gobierno nacional.Asimismo, el gobernador entrerriano confirmó que "en gran medida" está de acuerdo con el contenido del DNU, principalmente por las modificaciones y desregulaciones que impulsa en la economía del país .En tanto, Frigerio reclamó una "discusión sobre los temas impositivos, reformas penales y electorales que no deben" estar en un DNU, y pidió "saber qué rumbo quieren impulsar" Milei y su gabinete.El "Compre Nacional", conocido como Compre Trabajo Argentino, es la ley 25.551 que establece normas para priorizar a la industria nacional en las compras que realizan el Estado Nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos.Milei también derogó en el DNU seis leyes energéticas, dejó sin efecto varios artículos de la ley de generación distribuida de energía renovable, e impulsó la privatización de YPF.Sin embargo, la ley que nacionalizó la empresa estatal (2012) contiene una cláusula que exige que dos tercios del Congreso aprueben la venta de acciones del Gobierno.En tanto, el decreto le quitó al Banco Nación la exclusividad de recibir los depósitos judiciales de los Tribunales Nacionales de todo el país, estableció que puede ser privatizado.