Milei envía hoy “paquete de leyes” al Congreso, informó el portavoz Adorni

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El presidente Javier Milei enviará hoy al Congreso nacional el "paquete de leyes" anunciado para ser tratado en sesiones extraordinarias, que llevarán por título "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".



Así lo informó el portavoz presidencial Manuel Adorni en rueda de prensa en Casa de Gobierno y precisó que "incluye reformas profundas, necesarias, urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral".



"El norte está puesto en la libertad de cada uno de los argentinos", sostuvo. Añadió que "esto va a quedar en manos del Poder Legislativo" y apuntó que "los diputados y senadores deberán elegir entre la libertad, a terminar con esta decadencia que no es responsabilidad solo de un gobierno y son décadas de frustración y fracaso o si colaboran con volver al camino de la libertad".





"Si hay pedido de coima o soborno, el Presidente lo denunciará como es la obligación"



Adorni afirmó y que, "cuando haya una identificación de pedido de coima o soborno" en el Congreso, "obviamente es una obligación legal denunciarlo y así lo hará" el presidente Javier Milei "en caso de que eso ocurra".



El vocero aclaró que -en sus declaraciones de ayer- Milei "no hacía referencia a nadie en particular" y agregó: "Se va a tratar de evitar que la ley o el propio DNU en su camino legislativo entre en una senda donde se negocien beneficios particulares".