Senadores peronistas y sindicatos se reunieron y analizan el DNU

Senadores nacionales del interbloque del Frente de Todos y los principales dirigentes de la CGT y la CTA están reunidos para analizar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei con la reforma y anulación de más de 300 leyes.



Al ingresar al Palacio Legislativo, el diputado Hugo Yasky, titular de la CTA, declaró que no se estaba pensando en lanzar un paro general.



"No estamos pensando en un paro. El jueves va a haber un encuentro confederal de la CGT y ahí vamos a definir los pasos a seguir", indicó Yasky ante la prensa.



Antes, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, había adelantado que la reunión "en la confederal va a ser parte del análisis de un plan de lucha", aunque no fue taxativo al descartar el llamado a un paro general.



"Nuestro objetivo es que no siga adelante el DNU. El movimiento obrero debe adecuar su estrategia y su táctica para ello", indicó Daer, y ratificó la marcha de mañana hacia el Palacio de Tribunales.



La reunión entre los sindicalistas y los senadores se realiza en las oficinas del interbloque del FdT que están ubicadas en el segundo piso del Palacio Legislativo.



Además de Yasky y de Daer, también arribaron al Senado el titular de UPCN, Andrés Rodríguez; el de UOCRA, Gerardo Martínez, y el de la CTA Autónoma, Hugo Godoy.



En la Cámara se encuentran sólo 16 de los 33 senadores que conforman el interbloque, entre los que están su titular, José Mayans; la bonaerense Juliana Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti.