UPCN pide precisiones sobre el alcance de un reconocimiento anunciado en Salud

Luego de que el Ministerio de Salud anunciara "un pago diferenciado, excepcional y por única vez" de las guardias activas durante las Fiestas en los servicios críticos y en salud mental, la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, solicitó que se aclare su alcance. "Las guardias activas es la forma que se les paga a los médicos, por eso se desprende que el reconocimiento sería sólo para ellos y dejaría afuera a los trabajadores del Escalafón General y de Enfermería", cuestionó.



"Nos parece bien que haya un reconocimiento, es una iniciativa que consideramos justa porque son fechas donde es difícil para los trabajadores estar alejados de su familia cumpliendo un servicio. Entonces está bien que haya un pago diferenciado", opinó la dirigente gremial.



Además destacó que "un inicio de gestión con un anuncio de este tipo alienta a los trabajadores, pero hay que profundizar que los hospitales tienen distintos sectores y todos son responsables de que el nosocomio funcione".



Domínguez se refirió así a la información que difundió el Ministerio de Salud de la provincia, notificando el inicio de las gestiones para establecer "un pago diferenciado, excepcional y por única vez, de las guardias activas realizadas en los servicios considerados críticos, es decir, terapias intensivas de adultos, pediátricas y neonatales, guardias centrales de urgencias y emergencias, pediátricas y gineco-obstétricas, y también en las guardias activas de salud mental, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre del 2023 y 1° de enero del año 2024".



"Las guardias activas es la forma en que se les paga a los médicos. Por eso, de esta información se desprende que habría un reconocimiento sólo para ellos, a través del sistema de guardia. Los trabajadores del Escalafón General y del Escalafón Enfermería nunca han cobrado a través de guardias", explicó la Secretaria Adjunta de UPCN.



"Queremos saber qué va a pasar con el conjunto de los trabajadores que cubren los servicios durante esos días, porque no se ha aclarado nada y pretendemos que llegue a quienes efectivamente estuvieron en el hospital cumpliendo tareas durante esa jornada", subrayó.



Apuntó que "el Escalafón General no puede acceder al sistema de guardias, al menos en la normativa no está previsto esto" y además sostuvo que en la información difundida por la cartera sanitaria "no hay mayores detalles, por lo tanto no podemos interpretar si es abarcativo a todos los trabajadores o no".



"Por la forma que se transmitió a través de la prensa, entendemos que hay todo un sector de trabajadores que no estaría incluido en este reconocimiento", expresó. Y lamentó: "No hemos tenido acceso a una reunión formal que ya pedimos, entonces no podemos saber qué va a pasar con estos trabajadores, que son los que nosotros representamos".



Tras comentar que este tema "ha generado muchas consultas de parte de los trabajadores durante el fin de semana", la Secretaria Adjunta subrayó que "no puede pensarse que durante esos días las cocinas de los hospitales estén cerradas, que no haya servicio de mucamo o que la atención de mantenimiento no esté asegurada. Sin embargo, estos trabajadores no tendrían reconocimiento alguno", lamentó. Y remarcó: "De lo contrario, que lo aclaren".



Expuso que, si los funcionarios de Salud "estuvieran pensando en el Escalafón General y Enfermería, tendrían que estar también generando un código o viendo de qué manera se implementa. Y esto por supuesto lleva tiempo".



Por último, manifestó: "Se puede tratar de desconocimiento o bien hay un olvido de ciertos sectores de trabajadores de la Salud. Si fuese este el caso, sería más grave".