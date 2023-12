El Gobierno decretó la baja de contratos de 7.000 empleados públicos nacionales

El Gobierno publicó este martes el decreto 84/2023 que pone fin a todos los contratos de personal realizados en el 2023. Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de 2023.Incluye a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.La decisión alcanza a cerca de 7.000 empleados de distintas áreas del Gobierno.Además de los trabajadores de planta permanente, que no serán afectados,” y al personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad”.En tanto,” de la misma, aunque “de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.El DNU firmado por Milei y todos sus ministros señala que las autoridades de cada área del Estado Nacional deberán realizar “, con el fin de evaluar” su continuidad.En todos los casos, según aclara el texto, si se opta por renovar la contratación, se “deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad” de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse “por un periodo mayor a noventa (90) días corridos”.En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que la propia normativa vigente indica que este tipo de contrato dura 12 meses, siempre que no exceda el período presupuestario en curso, por lo que “se encuentran próximas a vencer las contrataciones efectuadas por el Estado Nacional”.Además, se remarca que esta decisión se toma en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, uno de los primeros que firmó Milei, a partir del cual se modificó la ley de Ministerios, pasando a tener solamente nueve carteras “con la finalidad de racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones efectuadas”.

Decreto 84/2023 pone fin a todos los contratos de personal realizados en 2023 by Elonce on Scribd

Por otra parte, hoy también fue publicado elque había establecido el año pasado Alberto Fernández.Se trata de una decisión que había tomado el Gobierno anterior en julio de 2022 mediante la cual “las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” no podían “efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.Si bien la decisión regía hasta diciembre de este año, se habían establecido excepciones para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones si se trataban de “razones debidamente fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior de la jurisdicción o entidad requirente”.En esta oportunidad, el Gobierno de Milei dispuso prorrogar la vigencia del mencionado decreto hasta el 31 de marzo de 2024.