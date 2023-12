Juez admitió que “es muy complicado” que el DNU de Milei logre pasar el Congreso

El senador nacional del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, admitió este domingo que ve “muy complicado” que el mega decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Javier Milei logre pasar el filtro del Congreso.



"Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado, pero bueno, es una opinión conforme lo que vengo sondeando, porque empiezan a radicalizarse posturas, que en otro momento parecían que pudieran tener alguna cuota de racionalidad, ahora la veo complicada", confesó.



En diálogo con “Si Pasa Pasa” por Radio Rivadavia, el legislador señaló que “va a ser complejo llevar a la práctica” el programa económico expresado en el DNU.



“No veo nada que (Javier) Milei no haya dicho durante la campaña. Llevarlo a la práctica va a ser mucho más complejo, después no es fácil, pero esa es otra discusión”, indicó.



Y agregó que “nadie puede decir que el DNU no tiene enunciados que no fueran conocidos por la gente cuando votó”.



Consultado por la validez del decreto, Juez reconoció que tiene “aristas constitucionales” polémicas, que pueden discutirse.



“Pero eso no tiene que ver con la honestidad intelectual de un enunciado que se repitió durante toda la campaña. La gente que lo votó sabía por dónde iba a venir la cosa. Que el contenido es lo que se enunció, no tenemos la mejor duda”, insistió.



Sobre su posible participación en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Juez admitió que es una posibilidad, pero no brindó certezas.



“Vamos a ver, nos vamos a juntar el día martes a evaluar. Estamos viendo, evaluando, ya veremos… Claramente es un tema de una complejidad al momento del estudio que nos obliga a tener un poco más de seriedad a la hora de pronunciarnos”, dijo al respecto.



Acerca del rearmado de la oposición en la nueva etapa política y la posible reconfiguración de Juntos por el Cambio, Juez explicó que “va a depender también de la capacidad que tengamos de examinar nuestra conducta, y evaluar con toda humildad qué nos pasó, y de por qué alguien nos robó las banderas del cambio".



Al respecto, recordó que, a esta misma altura del año, cuando alguien les preguntaba sobre las elecciones, “no había forma de que nos dijeran que no íbamos a gobernar este país”.



"Algo hicimos muy mal porque la gente nos dejó de votar. Hay que hacer una profunda autocrítica”, exhortó. (NA)