Se demora la mudanza de Milei a la Quinta de Olivos: cuáles son los motivos

Los pedidos de Milei antes de la mudanza

Pasadas dos semanas de su asunción, el presidente Javier Milei continúa sin concretar su instalación en la residencia oficial de Olivos, pero, a pesar de la demora, la mudanza se concretaría en los próximos días.Según trascendió, aún quedaban arreglos por hacer en las instalaciones de la quinta presidencial; entre ellos, uno que es muy importante para el líder libertario porque es para sus cinco perros: Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas."Voy a Olivos cuando me terminen de armar las cosas para llevar a mis hijitos de cuatro patas. Me contraté una arquitecta y gente. Yo pago todo", reveló en declaraciones radiales.Lo cierto es que el mandatario ya lleva más de dos meses residiendo en el Hotel Libertador, que utilizó además durante toda la campaña como búnker, y la mudanza se sigue demorando, ya que antes había cobrado fuerza que tenía todo listo para mudarse el fin de semana pasado, lo que finalmente no ocurrió.En esos días hubo movimientos de ingreso y salida de mobiliario, pero nadie se instaló, constataron vecinos del predio de 30 hectáreas que utilizan como domicilio todos los jefes de Estado y sus familias durante su desempeño en el cargo.Entre los pedidos del flamante mandatario antes de mudarse figuraba el cambio de todos los colchones de la residencia, se supo en estos días.Otro dato llamativo que circula sobre la mudanza del mandatario a Olivos es que también podría hacerlo su ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, ocupando uno de las unidades que existen dentro del predio.Además de la residencia principal (que ocupará Milei), está el chalet de huéspedes, un espacio destinado a los secretarios y un anexo presidencial. En caso de concretarse, sería un hecho inédito que un funcionario se instale allí.En tanto, todavía no estaba del todo claro si su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también su mudará allí, al igual que en el caso de su novia, la actriz Fátima Flórez.