Carrió, de acuerdo con "varias medidas" del DNU pero no con la implementación

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, dijo hoy que está de acuerdo con "varias medidas" contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno, pero aclaró que no así "con la forma 'constitucional' con que pretenden ser implementadas"."Hoy, una de las peores emergencias que atravesamos, es el padecimiento de los jubilados", advirtió también Carrió en un posteo que realizó en su cuenta de la red social X y señaló que el proceso inflacionario está empujando a ese sector "al hambre y la pobreza".En ese contexto, expresó que "hasta ahora no se mencionó ni una sola propuesta concreta por parte del Gobierno que alivie esta situación" y manifestó que "como en todo proceso de ajuste, le pedimos al Poder Ejecutivo nacional que evite las injusticias absolutas"."No se trata de congraciarse sólo con un sector mientras la pobreza avanza sobre los más vulnerables", destacó.Además, manifestó que "como ya lo hemos manifestado con relación al DNU, con varias medidas estamos de acuerdo, pero no con la forma 'constitucional' con que pretenden ser implementadas"."Es por tal motivo que vamos a proceder a realizar un análisis exhaustivo de la forma y contenido, con seriedad, rigurosidad técnica y profundidad", afirmó la líder de la CC y remarcó que "lo que nos une a los argentinos es la Constitución Nacional. Sin Constitución no hay libertad".