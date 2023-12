“Milei fue elegido para realizar estos cambios y tiene la legitimidad del 56%”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó hoy que, con el apoyo que cosechó en las urnas en el balotaje que lo llevó a la Presidencia, Javier Milei "se siente absolutamente empoderado para llevar adelante el proceso de transformación" del país, tras el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía publicado ayer en el Boletín Oficial.

“Milei fue elegido para realizar estos cambios en la Argentina: tiene la legitimidad del 56 por ciento de los argentinos y eso hace que se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación”, señaló Francos esta mañana en declaraciones a radio Rivadavia.



En tanto, el funcionario dijo que, si la CGT decide judicializar el DNU, el Gobierno nacional vendrá "con su cuerpo de abogados para llevar adelante la (implementación de la) norma".

"Previo a la sanción del decreto se ha hecho todos los análisis desde el punto de vista constitucional para llevarlo adelante. Cualquiera que tenga intereses en judicializarlo lo podrá hacer, pero la justicia lo tendrá que resolver", afirmó Francos.



Dijo además que la constitución de la comisión bicameral para tratar el DNU en el Congreso es "central" y que se está "trabajando para poder constituirla".

"Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo", aseveró.



Es que el oficialismo deberá construir acuerdos políticos en el Congreso de la Nación con bloques opositores para respaldar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el DNU que debe enviar el Gobierno nacional al Parlamento, en un plazo de diez días hábiles.

No será una misión sencilla, ya que pese a que algunos de los bloques están dispuestos a avalar algunas de las medidas del Gobierno, como la Unión Cívica Radical, el PRO y Cambio Federal, que concuerdan con temas como las privatizaciones, la reforma laboral y otras medidas, cuestionan el instrumento que se utilizó para llevarlas adelante.



Para Francos, "podrá discutirse si era o no el mecanismo" pero destacó que lo importante "es señalar un camino de cambio de época en Argentina".

"Podrá discutirse si el DNU tiene necesidad y urgencia o no lo tiene, pero la Argentina necesita señales urgentes de un cambio de dirección", manifestó.



En tanto, explicó que el DNU anunciado el miércoles a la noche por cadena nacional por el presidente Javier Milei tiene el objetivo de "eliminar el déficit fiscal" y opinó que el rechazo de algunos sectores a la iniciativa proviene de quienes viven "llenos de hábitos prebendarios que surgen de las distintas normativas que se han hecho a lo largo de la historia"



"El sistema institucional de la Argentina permite que un presidente envíe al congreso y dicte un DNU. El Presidente de la Nación ha sancionado un decreto que marca un camino que planteó en toda su campaña electoral. Los argentinos vivimos llenos de hábitos prebendarios que surgen de las distintas normativas que se han hecho a lo largo de la historia", opinó Francos.



En esta línea, el ministro del Interior aseguró que el objetivo de Milei es "terminar con la Argentina regulada y abrirla a la competencia" porque "es la forma de eliminar el déficit fiscal" y agregó: "En definitiva, todo surge de que la Argentina hace décadas que gasta más de lo que recauda y eso genera distintas consecuencias, dado que fue financiado a través de emisión y endeudamiento", dijo. Fuente: (Télam)