Inicio de clases 2024 provincia por provincia: ¿Cuándo comienzan en Entre Ríos?

En algunas provincias todavía no terminó el ciclo lectivo 2023 pero ya se sabe cuándo dará comienzo el próximo año. En la gran mayoría de las provincias, las clases inician entre la última semana de febrero y la primera de marzo. En Entre Ríos será el 26 de febrero. Inicio de clases 2024: provincia por provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 26 de febrero, inicial y primaria, y 4 de marzo secundaria.

Provincia de Buenos Aires: 1 de marzo.

Córdoba: 26 de febrero.

Jujuy: 26 de febrero.

Entre Ríos: 26 de febrero.

Corrientes: última semana de febrero.

Neuquén: 26 de febrero.

Chubut: 4 de marzo.

Chaco: 4 de marzo.

Santa Fe y Tucumán: 1 de marzo (tentativa).



Qué provincias no definieron todavía

Por ahora, el inicio de clases en las siguientes provincias no fue anunciado: Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. (NA).