Bloque de senadores de Más para Entre Ríos se expresó en contra del DNU de Milei

El bloque de senadores de Más para Entre Ríos, se expresó en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó el presidente Javier Milei.



"La eliminación y modificación de más de 300 leyes, que el presidente Javier Milei anunció ayer no sólo cercena funciones indelegables del Estado y castiga a la clase media en forma virulenta", indicaron en un comunicado.



Resulta "incomprensible que dirigentes con responsabilidad política e institucional respalden medidas que generarán daños profundos y duraderos al pueblo argentino, además de utilizar mecanismo del DNU que es claramente inconstitucional para estas definiciones".



"¿Qué dirán esos dirigentes cuando la sociedad los interpele? Cuando los argentinos, los entrerrianos trabajadores, jubilados, Pymes, vean en la miseria en sus hogares y pierdan la esperanza", señalaron.



"Con esa medida inconstitucional, el presidente viola las reglas de la vida democrática, evita el debate parlamentario y avanza sobre los derechos del pueblo argentino. La popularidad no lo habilita a cometer atropellos, y las protestas en la calle dieron cuenta que hay ciudadanos que pensamos que castigar a la clase media y a los trabajadores no es el camino", agregan.



En estas circunstancias "tan graves, instamos a actuar pensando en la ciudadanía y respetar la democracia y institucionalidad".