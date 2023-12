Frigerio: “Fondos del Fonavi no deberían tener otro fin que la construcción"

Durante la inauguración de 19 viviendas en Colón, el gobernador anunció que va a "instrumentar los medios necesarios para que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) no tenga otro fin que el de construir viviendas”.Alertó que “la masa salarial del Instituto Provincial de la Vivienda, que se incrementó exponencialmente en el último tiempo, supera lo que ingresa a través de los fondos recibidos por el Fondo Nacional de la Vivienda”, y agregó: “Hay una gran falta de sentido común”.Para graficar esta situación, hizo notar que el IAPV recibió del Fonavi el año pasado 2.300 millones de pesos y que se pagan sueldos dentro del instituto por 2.500 millones de pesos. “De los fondos que vienen del Fonavi para viviendas, se gasta todo en sueldos”, resumió."Quiero que los fondos que vienen para hacer viviendas se usen para eso y, si no alcanza para los empleados, les paguemos de manera explícita con recursos del Tesoro. Para que nunca más un funcionario crea que el IAPV se puede usar como guarida de la política; tiene que servir exclusivamente para intentar resolver el problema del hábitat de los entrerrianos", explicó. Y agregó que “hay una gran una demanda insatisfecha en nuestra provincia; hay muchos entrerrianos que hace décadas están esperando un techo propio y, la verdad, no se han venido haciendo las cosas bien, hay que asumirlo”.En ese marco, anunció que presentará en la Legislatura un cambio en la ley del Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas (IAPV), en línea con el cambio que hubo a nivel naciónal con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).Por otra parte, el mandatario entrerriano advirtió: "Tenemos un grave problema con las escrituras: hay alrededor de 10.000 viviendas que desde el punto de vista legal no les corresponden a las familias que las habitan, porque no están escrituradas", precisó. Y acotó que su gestión trabajará en dar una solución.En el acto, lo acompañó el intendente de Colón, José Luis Walser, el ministro de Obras Públicas, Darío Schneider, el titular del IAPV Manuel Schönhals, y el Secretario General de la Gobernacion, Mauricio Colello.Estuvieron presentes, además, los ex directores del IAPV. El exgobernador, Gustavo Bordet, quien también había sido invitado por las autoridades provinciales, no pudo asistir por compromisos relacionados con su función en el Congreso Nacional pero envió sus felicitaciones a las familias adjudicatarias.