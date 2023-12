La Federación de Camioneros se declaró en "estado de alerta y movilización" por la falta de actualización de salarios y en repudio al accionar de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).



Así lo dejó en claro la institución por medio de un duro comunicado en el que también apuntan contra los legisladores nacionales "con sueldos siderales pagados por el pueblo".

"Sistemáticamente, incumplen con sus obligaciones laborales para explotar a sus trabajadores. Esta situación ha llegado a un punto crítico", dice el texto.



En esa línea, continúa: "Pretenden que nuestros salarios ni siquiera cubran los aumentos en alimentos, poniendo en peligro la subsistencia digna de los trabajadores".

"Pusimos el cuerpo en plena pandemia ante la posibilidad de contagio a nuestras familias, pero ahora estamos frente a la pandemia del hambre que está generando este Gobierno y no vamos a permitir que los salarios no alcancen para cubrir siquiera un plato de comida", agrega.



Según la Federación, el "viático por kilómetro pulverizado por la inflación no alcanza ni siquiera a cubrir un almuerzo para el trabajador que está fuera de su hogar".

"Rechazamos categóricamente la destrucción del salario de los trabajadores. Nuestra lucha es incansable. No estamos acostumbrados a abandonar ni nos asustamos frente a la amenaza de represalias", resalta el documento.



Para finalizar, convoca a "los trabajadores camioneros a estar alertas para proteger nuestros derechos y asegurar el sustento de nuestras familias. No permitiremos que se impida a los trabajadores vivir con la dignidad que se merecen". Fuente: (NA)