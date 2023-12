Senadores aprobó por unanimidad la modificación de Ley de Ministerios

Política Diputados aprobó la ley de ministerios que propuso el gobernador Frigerio

La Cámara de Senadores celebró este jueves la segunda sesión especial del 144º Periodo Legislativo, presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani. Durante el debate, los legisladores aprobaron por unanimidad el proyecto de ley enviado por el gobernador Rogelio Frigerio, por el que se modifica la Ley de Ministerios Nº 10.093, estableciendo una nueva organización funcional.Al hace uso de la palabra, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos), hizo un detalle de la iniciativa y fundamentó. “Hoy tratamos una nueva ley que reemplazará a la existente. Entonces nos preguntamos: ¿Qué refleja la Ley del Ministerio? ¿Qué fines persigue? ¿Cuál es su importancia? ¿Es imprescindible que cada Gobierno dicte su propia ley sintéticamente?. A partir de esta ley del Ministerio se podrá construir el organigrama como mapa de función en cada una de las áreas de la Administración Pública. Su fin es organizar los recursos del Estado en términos de objetivos y metas, evitando el mal uso de los mismos, la repitencia de tareas, la superposición de funciones, el entramado burocrático”, afirmó tras considerar que se “requiere de la impronta de quien administra, del compromiso de su funcionario y de una clara idea de Gobierno. La nuestra es definida por la austeridad, eficiencia, descentralización y cercanía del representante político con la gente. Se desprende entonces que cada gobierno debe adaptar su propia ley de ministerio”, remarcó el senador por el departamento Federación.En otro tramo de su alocución, Dal Molín sostuvo: “Nosotros proponemos un cambio”, y recordó que “el objetivo de esta gestión ya fue señalado: agilidad, transparencia, eficiencia, pero sobre todo disminuir sensiblemente los cargos políticos que integran esta estructura. Hay que llevar tranquilidad. Es muy rebuscado el fundamento al señalar que al darle categoría de Secretaría de rango ministerial a dos de ellas se están creando en misterio. Se está trabajando por la misma estructura. Existen en todas las provincias y también en el ámbito nacional”.Y agregó: “La organización administrativa debe conjugar con su idea de gobierno que indudablemente comienza con el diseño y reforma de la ley de ministerios. Por eso solicitamos aprobación”, dijo finalmente el senador a sus pares.Por su parte, el senador Martin Oliva (Uruguay- Frente Más para Entre Ríos) hizo unas aclaraciones previas y manifestó su desacuerdo ante las críticas recibidas. “Pareciera que estuvimos en un gobierno ausente y que no estuvo cerca de la gente. No estoy en absolutamente acuerdo nada de eso”, aseveró.Con respecto a la ley en debate, el presidente del bloque opositor consideró: “La constitución provincial señala en su artículo 167 que el despacho de los asuntos administrativos de la provincia estará a cargo de ministros secretarios. Una ley especial cuya iniciativa corresponde al poder ejecutivo fijará el número de ellos y destinará las ramas, competencias y funciones adscriptas a cada uno de los ministros. Si bien es cierto que allí no dice que se debe determinar el número de secretarías, subsecretarías u otros organismos, no es menos cierto que el establecimiento claro en la ley es de buena práctica. Aporta certeza y claridad sobre la organización del gobierno al mismo tiempo que limita cualquier arbitrariedad. Coincidimos”, remarcó. Y continuó: “El espíritu está en acompañar. Pero nosotros también necesitamos instrumentos. Nosotros hemos trabajado mucho en menos de 24 horas, insisto, si no me equivoqué y le pediré disculpas al Senador, dijo que la anterior ley tomó casi un año y medio, 2008-2010. La antigua ley de ministerios. Un año. Menos de 36 horas. Demasiada buena voluntad como para tolerar ciertas cosas establecidas recientemente”, remarcó tras solicitar la lectura del dictamen que refriere el artículo 35 de la iniciativa.Luego, pidió la palabra el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) y fundamentó: “Desde nuestro bloque, sin lugar a dudas, estamos dispuestos a tratar de manera express herramientas que sean iniciativa de nuestro gobierno, que sean iniciativa de los señores senadores del oficialismo o de la oposición. Pero cuando hay necesidades, cuando hay herramientas que necesitan para poder ejecutar el proyecto de gobierno, ahí vamos a estar presentes. Sin lugar a dudas son tiempos de austeridad. Decirle a los entrerrianos que vamos a reducir de 10 ministerios a 7, que queda por ley y que la única forma de modificar dicha ley es a través de este Senado. Comprometernos a seguir trabajando con 7 ministerios para poder entender e interpretar lo que quiso y lo que quiere el entrerriano”.En esta línea, el legislador ratificó: “Vamos a estar trabajando sin lugar a dudas con el mayor predisposición para el bloque de senadores del justicialismo, pero también cuando hay necesidad de tratamientos express, no tenemos dudas de que vamos a hacer lo imposible para tratarlo en pos del bienestar de todos los entrerrianos”.En tanto, el senador y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos, Gustavo Vergara (Diamante) manifestó: “Estamos con poco tiempo de la asunción del nuevo gobierno. Estas son leyes que se necesitan con urgencia. Como lo expresó el senador Rubén Dal Molín, en otras oportunidades se han resuelto leyes de la misma o de mayor importancia en tiempos muy cortos. Esto quizás es una excepción y seguramente las nuevas normas que ingresan al Senado vamos a contar con el mayor tiempo posible de análisis respecto de la disponibilidad de medios, de espacios, de asesores, común a todos los senadores”.Y añadió: “Creo que esto es una excepción que demuestra también la voluntad política de ambos bloques de darle la herramienta al nuevo gobierno para que pueda funcionar. Destaco también la predisposición del senador Oliva para allanar y llevar adelante los acuerdos que necesitamos para que esta ley en particular pueda ser sancionada en el día de hoy”.Luego, el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Frente Más para Entre Ríos) expresó: “Solicitamos al propio fiscal de Estado una interpretación jurídica respecto del preciso alcance que la fiscalía le da al segundo párrafo del artículo 35 de este proyecto de ley estamos tratando. Y me refiero puntualmente a este párrafo de la ley que faculta al gobernador de la provincia para modificar las relaciones jerárquicas y funcionales legalmente establecidas respecto de la administración”. Asimismo, ratificó: “De ningún modo avalamos la tendencia autoritaria que pueda permitir una intervención de un órgano descentralizado o autárquico. En nuestra provincia muchos órganos descentralizados tienen en sus directorios, y en los órganos que los administran y que los dirigen, participación inclusive de los propios trabajadores. Y esta es una política que nosotros concretamente venimos a defender y a sostener”.A su turno, la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Más para Entre Ríos) manifestó: “Se habla de que fue un tratamiento exprés, pero yo me enteré que iba a sesionar el día jueves en un programa televisivo. Entonces, todos tenemos ganas de acompañar al señor gobernador y darle las herramientas para que pueda gobernar, pero nosotros somos elegidos por el pueblo, y tenemos que saber cuándo vamos a sesionar a través de ustedes”, cuestionó la legisladora tras expresar: “Simplemente remarcar que vamos a acompañar, vamos a darle las herramientas para que pueda gobernar, pero también pedimos respeto desde el otro lado, y enterarnos de estas situaciones en el lugar y tiempo que corresponde”.El senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú -Juntos por Entre Ríos), rindió homenaje por los 40 años de Democracia interrumpidos en nuestro país y destacó “el enorme logro que significó para todos nosotros que desde el gobierno del doctor Raúl Alfonsín hayamos logrado evitar las interrupciones institucionales que sufríamos a menudo”. Y añadió: “Quisiera detenerme en el presente con una mirada hacia el futuro, y como un resultado de estos 40 años de democracia estamos aquí hoy como protagonistas cruciales para honrar y sostener estos años”.Por otro lado, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Frente Más para Entre Ríos), solicitó rendir un reconocimiento al ex gobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti. “Nunca dudamos en definirlo como un hombre de la democracia, con una vida consagrada a la política. El peronismo como fuerza transformadora fue identidad política y personal, según él mismo lo definía. Fue parte de una generación valiosa y valiente que luchó contra la dictadura. Marcó un camino en la historia institucional y política de Entre Ríos”, expresó.Por último, el senador Martín Oliva (Uruguay- Frente Más para Entre Ríos), pidió rendir un homenaje a las víctimas de diciembre del 2001. Consideró que se trató de “hechos dolorosos en la memoria del pueblo argentino, hechos que derivaron en la muerte de 39 argentinos en distintos lugares del país. Argentinos que como nosotros creían que ese momento reclamaba militancia, la expresión de lo que ellos consideraban una injusticia social del tiempo. Esas víctimas no deben permanecer en el olvido”.