Sturzenegger sobre el DNU: dijo que buscan "dar una señal de cambio de rumbo"

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y actual asesor del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, desglosó las principales implicancias del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del que fue uno de los actores principales en su elaboración, y aseguró que "la emergencia está en la necesidad de dar una señal de cambio de rumbo".En ese sentido, precisó que "el DNU exige una emergencia, que es la que vio el Presidente en el contexto que ha heredado del gobierno anterior, viendo la necesidad de cambiar de rumbo", sobre lo que afirmó que "la emergencia está en la necesidad de dar una señal de que Argentina cambie de rumbo", ya que en su parecer era necesario "dar una señal clara y contundente de que Argentina se encamina hacia otra dirección".En cuanto a las críticas del arco político por el contenido y la forma de su aplicación, el ex titular del BCRA analizó que "el problema de argentina es que es un país muy estable en su sistema de la casta, por eso el DNU trata de confrontar ese sistema".Además, señaló que "el DNU es un mecanismo institucional", y apoyándose en la cantidad de ese tipo de decretos sacados por gobiernos anteriores aseguró que "acá tenemos un debate por el contenido, pero la forma del DNU es una práctica que está insaturada en la Constitución".Al mismo tiempo, Sturzenegger indicó que "el DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei, porque son las cosas que tienen que ver estrictamente con la economía" y aclaró que "si vos querés hacer una reforma de educación, no la pones en un DNU".En relación al espíritu del decreto anunciado por Milei en cadena nacional, el economista precisó que la idea es habilitar la libre competencia porque "necesitamos competir para que haya inversiones y porque la competencia te hace mejor", así lo explicó al defender la implementación de la política de cielos abiertos o la apertura del sistema de obras sociales vinculada a los sindicatos.Sturzenegger, uno de los arquitectos de la reforma, sostuvo que "lo más importante del DNU es la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial", haciendo referencia al punto 252 del decreto y aseguró que "al cambiar y decir que el código es supletorio es un baño de liberalismo y libertad" ya que "te permite en todas las relaciones contractuales recuperar la libertad de cómo queres comerciar, transaccionar y relacionarte con otra gente".Continuando en esa línea explicó que esto incluye a todo tipo de contratos, no solo los de alquileres y aclaró que "los contratos que están vigentes se rigen por sus cláusulas actuales hasta que se cancelen". En tanto que detalló que el carácter supletorio que incorpora la modificación "permite que si vos te olvidaste algo vayas al código y veas cómo lo tenes que hacer".Al ser consultado por los cacerolazos y manifestaciones en las calles de distintos centros urbanos tras el anuncio de Milei, el asesor del presidente señaló haber estado "impactado de lo rápido que leyeron el DNU", y aportó, con ironía, que un colaborador suyo "que vive por Caballito, me dijo que nunca vio a la gente protestar tanto porque le dan más libertad".Con respecto a la situación de la aerolínea de bandera, el economista explicó que "cuando decimos cielos abiertos, no le decimos a Aerolíneas Argentinas deja de volar, lo que estamos diciendo es que necesitamos competir" y aseguró que "no se si entregarle Aerolíneas a los trabajadores es una decisión que esté tomada".En el aspecto laboral, manifestó que la reforma busca terminar con la industria del juicio y destacó el sistema de fondos de desempleo que utiliza la UOCRA, asegurando que "es un sistema que es un acuerdo entre el empleador y los empleados para generar un mecanismo para que los trabajadores puedan sortear discontinuidades que tiene su vida laboral" y sostuvo que con los cambios, Milei "está autorizando a que ese tipo de modelo se pueda replicar en cada uno de los sectores".Por el lado de la extensión del periodo de prueba de tres a ocho meses, contemplada en el DNU, el ex funcionario afirmó que "es muy interesante para la gente que entra al mercado laboral", partiendo de que "necesitás que el empleador se anime a tomar gente y después, cuando la toma, las posibilidades de la continuidad laboral son muchísimo más grandes".Además indicó que "un trabajador independiente va a poder contratar hasta cinco empleados con un régimen laboral muy sencillo, para que ese trabajador independiente, que es por ahí un autónomo, que tiene como una ´empresita´, donde hoy eran todos informales, le vas a dar un paraguas para que pueda tener hasta cinco". Fuente: (NA)