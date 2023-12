Adorni defendió el DNU: “es para darle libertad a la gente y a las empresas”

Lo que dijo del DNU

Adorni sobre los cacerolazos

El vocero presidencial Manuel Adorni, reveló que el Gobierno Nacional enviará la factura del costo del operativo que aplicó por primera vez el protocolo de Mantenimiento del Orden Público a las organizaciones piqueteras que movilizaron.Tras destacar la implementación del protocolo creado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, el funcionario planteó que el “operativo tuvo un costo importante” que cuando se termine de cuantificar “se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron que deberán hacerse cargo del costo”.En la habitual conferencia de prensa matutina, el vocero aseguró además que las denuncias contra dirigentes y punteros recopilados en la línea 134 por parte de beneficiarios sociales tendrán consecuencias legales."Va a haber consecuencias. Estamos en el proceso de identificación y se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes, a quitárselos como se ha prometido", sostuvo.En la misma línea, contó que al momento se registraron más de 11 mil denuncias.“Todos los que formamos parte del Gobierno entendemos que el problema de la Argentina radica en 100 años de decadencia y dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar como el déficit fiscal, que entendemos que es uno de los principales problemas, y que ocasiona todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la historia económica”, resumió el funcionario.En ese sentido, detalló que el objetivo del DNU es “empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le han hecho tanto daño a la Argentina”. A modo de ejemplo, habló de la derogación de la ley de Alquileres: “Esa ley despedazó el mercado de alquileres en la Argentina. No tengo que ahondar en detalles, pero la oferta de inmuebles para alquilar se restringió al menos en un 40%”.“El espíritu es terminar con la idea de que del otro lado tiene que haber un político indicándonos qué debemos hacer y qué no. No queremos que la gente dependa de un político, que cada decisión sea propia y no digitadas por el burócrata de turno”, insistió el vocero.Sobre la retirada del Estado de las negociaciones entre privados, Adorni fue tajante: “El DNU es uno de los tantos puntapié que estamos dando para darle libertad a la gente y las empresas, y que el estado no se meta en relaciones donde no se tiene que meter”.En otro pasaje de la conferencia, el vocero habló sobre el rechazo en las calles que recibió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al precisar que “está bien manifestarse en contra”, aunque descartó que se trate de manifestaciones.“Mucha gente, la mayoría, coincide con lo que estamos haciendo, fueron hace 30 días las elecciones. Hay gente que no está de acuerdo con lo que hacemos, quien entienda que esto no está bien se manifieste en contra", insistió.Asimismo, ironizó: “Es un DNU que ha llevado horas leer, que un minuto después haya habido estas expresiones de desacuerdo… no están muy al tanto de lo que plantea”.Para Adorni los cacerolazos en los barrios porteños y del AMBA “no fue una manifestación” sino “algunas expresiones en determinados lugares de quienes, tal vez, no llegaron a interiorizarse sobre la filosofía del decreto”.