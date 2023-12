Milei anticipó que lanzará nuevas medidas tras el DNU: “es una predolarización”

Sociedad Cacerolazos en distintos puntos de Buenos Aires contra el DNU de Milei

Las frases más destacadas de Javier Milei

El presidente, Javier Milei, dijo tras el anuncio y publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, que lanzará nuevas medidas y criticó los cacerolazos: “Quizás extrañan al modelo que los empobreció”.Milei adelantó: “En las filas propias estaban sorprendidos por el nivel de profundidad en la decisión, les aviso que hay más”, y dijo que van a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar un paquete medidas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado.El Presidente además salió al cruce de quienes se manifestaron contra el alcance del DNU: “Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo, que están abrazados y enamorados del proyecto que los empobrece, que mira con nostalgia al comunismo también”, en declaraciones a radio Rivadavia.Milei hizo una fuerte defensa del DNU al plantear que es “en favor de la gente” y que se trata de un “paquete de medidas en favor del mercado, no de las empresas, busca incrementar el bienestar de las personas y los argentinos”, en declaraciones a radio Rivadavia.En esa línea, el Presidente le habló a los trabajadores de clase media, un sector protagonista de las marchas del miércoles por la noche. "(La clase media) se va a estar beneficiando con la baja de la inflación, con la recuperación de la economía, que vana. Conseguir un mejor empleo. Estamos sincerando el nivel de desequilibrio económico", afirmó.El libertario brindó los motivos sobre la implementación de las nuevas normas: "Si me permitís, a mí me gusta hacer una discusión conceptual previa para entender por qué hacemos lo que hacemos. El corazón central del entramado argentino tiene que ver con atacar los efectos, pero no las causas. Sistemáticamente hemos hablado de lo que llamamos el modelo de la casta. Hay un problema grave serio en materia de déficit fiscal, y eso tiene consecuencias: vos lo tenés que financiar, con deuda, con emisión o con impuestos. Y después, cuando aparecen los efectos no deseados, vos generás normativas que van a reparar o intentan reparar sobre el efecto y no la causa".-“Es una predolarización. Todo esto genera un shock de libertad”.-“¿No había emergencia? por favor, miren los números. La inflación venía viajando al 3.678%, eso es hiper. Si no hacíamos una corrección monetaria para que el BCRA deje de emitir dinero la Argentina estaba sentada las bases para una hiperinflación”.-“Lo que estamos haciendo es sincerar el nivel de desequilibrio macroeconómico”.-“Todos los ajustes cayeron sobre el total de la población y es la primera vez que cae en un 60% en el Estado”.-“En ningún momento se perdió el control de la calle, avalo esto de que: ‘El que las hace, las paga’”.-“El balance fue extremadamente positivo, fue una acción conjunta entre el Ministerio de Seguridad y de Capital Humano. Hubo más denuncias que manifestantes. Poco más de diez mil denuncias frente a, con suerte, tres mil manifestantes”.-“Fui a votar en Boca sabiendo que iba a ganar Juan Román Riquelme, sabía que me iba a mandar a escrachar, pero era una batalla cultural”.-“No vamos a coparticipar el impuesto al cheque, de ninguna manera”.-“Me eligieron para hacer lo correcto, debo elegir las opciones que más favorecen al conjunto de los argentinos”.-“El DNU es un cañonazo a la industria del juicio. No perjudica a ningún trabajador”.-“En el tema laboral, lo que principalmente se ataca en este momento es el tema de las multas, que es lo que hace que un despido sea extravagantemente caro”.-“Como trabajador vas a estar mejor, porque cuando elimines la carga de litigiosidad, va a haber más empleo, es menos probable que te echen; y si te echan, es probable que encuentras trabajo más rápido”.