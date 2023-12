Obra pública: Schneider pidió a los sectores “encontrar una salida conjunta”

Política Frigerio se reunirá con representantes de la Cámara de la Construcción y UOCRA

, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios realizó una conferencia de prensa para contar en qué situación se encuentra la provincia de Entre Ríos en relación al desarrollo y continuidad de obras públicas tras el anuncio de Nación de cortar el financiamiento.En primera línea, resaltó el saldo en las cuentas provinciales: “El estimado es de 22 mil millones de deuda que ha quedado. No están los fondos para darle continuidad y cumplir nuestro compromiso. Esa es la situación compleja en la que estamos. De hecho, el gobierno provincial está pidiendo asistencia financiera para pagar sueldos. La caja hoy está vacía por eso estamos en este momento tan difícil y que invita a actuar con absoluta responsabilidad”.Por otro lado,”.Laura Hereñú, quien es la Presidenta de la Cámara Argentina de la Construcción, realizó un análisis de la situación de la provincia y cómo afectará el cese de la obra pública en Entre Ríos: “Primero es importante que la deuda se cobre en orden cronológico y en la medida en que se vaya venciendo. La medida de haber frenado el gasto es importante para no seguir generando dentro de las obras un mayor déficit para el Estado. Esto trae muchísimas consecuencias dentro de todo el ámbito de la construcción. Nuestros proveedores y trabajadores de la construcción sufren esta gran parálisis. No obstante, está el compromiso de este gobierno de ir revisando la deuda que no está del todo vencida.”.En la misma línea, la delegada resumió que también le servirá “para saber con qué financiamiento va a contar para poder seguir y qué es lo que va a seguir”. Además, agregó que “la provincia, la empresa y los trabajadores son rehenes de una situación que no ha sido una decisión provincial, sino que es una cuestión del ámbito nacional y situaciones macroeconómicas que no permitirían continuar ninguna obra en condiciones”.Walter Doronzoro, secretario general de la UOCRA, también hizo hincapié en lo que sucederá en el contexto provincial en cuanto a las obras. En primer lugar, agradeció al Gobernador Rogelio Frigerio por la reunión que llevaron a cabo. “La realidad indica que nosotros tenemos una opinión que es la que hoy nos da el Gobernador que es la política en la que tiene que resolver estos problemas.”, opinó bajo su punto de vista.Asimismo, el integrante del sindicato de la construcción amplió: “Los trabajadores siempre somos la demanda, tanto en el sector privado como en el público. En ese contexto es que al Argentina viene desde hace algunos años pasando por una cuestión inflacionaria. Eso afecta al sector y estamos con la expectativa y la esperanza. No queremos pasar a engrosar la fila de los desocupados. Lo que nosotros queremos es trabajo digno y decente. Siempre renovamos la expectativa de que la obra pública y el sector privado puedan invertir y vean en la construcción y la inversión en ladrillo como buena rentabilidad. Sabemos lo que significa y lo sabe el Gobernador”.