Bullrich dijo que el DNU otorga “beneficios a la sociedad”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró hoy que implica "beneficios a la sociedad que van a ayudar a su vida cotidiana" el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas, y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas."Estamos llevando adelante una política de transformación profunda. Ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina y, además, el Presidente sacó una cantidad de beneficios para la sociedad que van a ayudar muchísimo en su vida cotidiana", sostuvo la funcionaria, excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa en la puerta de su domicilio, en las que, además, aseguró que el operativo desplegado ayer a raíz de la marcha convocada por la Unidad Piquetera para poner en marcha el protocolo de orden público dispuesto la semana pasada, demostró que "es posible el orden en la Argentina".Sobre los cacerolazos y protestas que se realizaron anoche en rechazo al DNU anunciado por Javier Milei, Bullrich indicó que "siempre hay una oposición dispuesta a no dejar gobernar" y subrayó que no les harán "torcer el brazo"."Estamos dispuesto a llevar adelante las medidas que ayuden la vida a la gente; seguiremos con la misma dinámica: mi trabajo será ordenar la calle y sacar las medidas que alivien la vida de la gente de una vez por todas", afirmó Patricia Bullrich.En tanto, a través de una publicación en su cuenta de X, la ministra de Seguridad dijo que ayer comenzó "un cambio en la manera de tratar con los piquetes y los violentos"."La mayoría de la ciudadanía decidió ser libre y no concurrir al corte de calles previsto. Se terminó el “vale todo”. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos", remarcó Bullrich a través de un posteo en su cuenta de X.La ministra compartió un video en el que le habla a los efectivos que participaron ayer del operativo de seguridad desplegado por la marcha de la Unidad Piquetera para "felicitarlos fuertemente" por "comenzar una tarea que no van a abandonar".