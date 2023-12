Bullrich, tras las marchas: "Hoy hubo libre circulación en todo el país"

Tras la marcha que se realizó este miércoles en Plaza de Mayo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brinda detalles del operativo antipiquetes que se llevó a cabo.Dijo que “hoy hubo una actuación correcta de las fuerzas de seguridad de acuerdo a los protocolos que se han logrado llevar adente hoy, con el mínimo de la fuerza. Tal es así que el único herido fue un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno de los civiles han resultado heridos. Se terminó el vale todo, es el inicio de una nueva etapa. Respaldamos a las fuerzas de seguridad”.“Hoy hubo libre circulación en todo el país, es algo que no veíamos hace muchos años, tanto en CABA como en muchas ciudades del país. Se liberó el puente que une la ciudad de Cipolletti con Neuquén, el cual fue intervenido rápidamente con Gendarmería. No se cortó la 9 de Julio, ni el Puente Pueyrredón, ni el metrobus, accesos o rutas. La gente pudo ir a su trabajo o actividades con total y absoluta tranquilidad, sin ningún tipo de problemas”, agregó.Las fuerzas de seguridad "tuvieron una acción activa para terminar con la violación de la ley".Destacó que "es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha" y remarcó que los manifestantes "no fueron con niños a la movilización". Dijo que "los que concurrían arrastrados, no han venido y hoy se notó”.También expresó que "es importante que el Presidente se haya hecho presente en el departamento de Policía, donde estaba el Comando Unificado de las 5 fuerzas federales”. En efecto, Javier Milei se presentó en el departamento de policía del barrio porteño de Monserrat, desde donde ambos monitorearon el control de la movilización.Bullrich también señaló que la cantidad de denuncias contra dirigentes fue récord. El gobierno habilitó la línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales señalen a quiénes les exijan la presencia en la manifestación, bajo amenaza de darles de baja el beneficio. “Los que se quedaron en sus casas van a poder mantener el beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza”.“Hago una mención especial para los miles de argentinos que no se dejaron extorsionar: tuvimos más de 10 mil denuncias, y no hubo más porque la capacidad no lo da, que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones. Muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que los extorsionan, eso va a tener un canal muy claro de respuesta de parte nuestra y esperamos de parte de la Justicia que actúe”, dijo la ministra de Seguridad.