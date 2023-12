La Mesa de Enlace se reunió con el Ministro de Desarrollo Económico

La Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el coordinador general del Ministerio, Daniel Rodríguez; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el subdirector de Vialidad, Alfredo Bel y gran parte del gabinete.La misma tuvo lugar en la Casa de Gobierno y giró en torno a distintos temas centrales para el sector agropecuario como lo son los caminos de la producción; la postergada ley de fitosanitarios y el ordenamiento territorial; tarifa eléctrica del sector rural; líneas crediticias y financiamiento con aval del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER); el Documento Único de Tránsito (DUT); ley de humedales y dentro de lo impositivo, el Impuesto Inmobiliario Rural 2024, ingresos brutos y sellados; la necesidad de contar con protocolos para sobrellevar cuestiones vinculadas a las inundaciones y los incendios; entre otros.En representación de las entidades rurales participaron Nicasio Tito, Héctor Reniero y Sergio Dalcol (FARER); Matías Martiarena y Luciano Challiol (FAA); Juan Diego Etchevehere, Eduardo Morrogh Bernard, Gaston Leynaud y Andrea Firpo (SRA) y Roland Garnier, Diego Brauer y Miguel Laurencena (FEDECO).Luego del encuentro, los dirigentes coincidieron en que "esta fue una primera reunión, donde más allá de las presentaciones de rigor, necesitábamos poner cuanto antes arriba de la mesa cuestiones que son inherentes a la producción agropecuaria. Ahora ya conocemos los interlocutores para cada temática específica y avanzamos en el abordaje de tópicos centrales", indicaron.Los dirigentes de las gremiales rurales señalaron que "siempre el diálogo es un buen camino y lo hemos honrado siempre, aún en épocas donde nuestros aportes y pedidos fueron desoídos. Entendemos que se pueden construir muchas cosas a partir del trabajo mancomunado y así debe ser comprendido por todas las partes. Acá debiera primar el sentido común, ir por los aspectos más urgentes y plantear con firmeza las políticas estratégicas que necesita la provincia. Necesitamos un rumbo productivo que saque a Entre Ríos del letargo", afirmaron.Por su parte, se acordó entre las partes que cuando existan temas sectoriales, como podría ser el arroz, se convoque a las reuniones a la Cámara específica a los efectos de no duplicar encuentros, al tiempo que se resolvió una periodicidad de reunión con el ministro de 45 días, más allá de que cada mesa sectorial pueda ir trabajando paralelamente con mayor asiduidad.Asimismo, destacaron la reunión como "positiva" y si bien resaltaron que no pudieron profundizar en la gran mayoría de los temas "se comprendieron cuáles de ellos deben ser tomados con celeridad, ya que algunos llevan años esperando en los cajones de la legislatura o de los despachos del ejecutivo entrerriano. Temas como una verdadera política de Estado para los caminos rurales y carecer de una ley que regule la producción, son hechos que no pueden dilatarse más porque conllevan efectos negativos gigantescos".