Belliboni y Solano desafían el protocolo antipiquete: “Marcharemos por la calle"

Política Organizaciones sociales marchan y se pone a prueba el protocolo antipiquete

En declaraciones a la prensa al llegar esta tarde a la estación Constitución junto a otros referentes de su espacio y legisladores, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reafirmó: "Vamos a garantizar que hoy marchemos a Plaza de Mayo y vamos a movilizar por las calles que es por donde se moviliza la gente en todas las protestas del mundo ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas, si no?".El dirigente del PO llegó en tren a la terminal de la Línea Roca e indicó que lo hizo "como lo harán la mayoría de los compañeros que hoy nos acompañarán en esta gran movilización". Y justificó que "esa es nuestra vida: no tenemos un banco por eso venimos en tren"."Cada padre y mamá tiene derecho a llevar a su hijo donde quiera, la patria potestad en Argentina la tienen los padres, no (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich", dijo Belliboni, quien informó que "nadie obliga a venir con criaturas a las marchas sino que son los padres quienes toman la libremente la decisión", al ser consultado por la disposición del protocolo que advierte a los adultos responsables no concurrir a las marchas con sus hijos menores de edad y que en caso de hacerlo se dará aviso al área correspondiente."Que la Policía deje que se haga esta movilización que va a ser pacífica. Esto no es una guerra", dijo Gabriel Solano, diputado porteño de Izquierda, quien remarcó la fuerte presencia policial vista en los distintos accesos de la ciudad de Buenos Aires y estaciones de trenes y denunció que "efectivos de la policía filmaban dentro de colectivos a los pasajeros".Según el cambio de recorrido anticipado hoy por los organizadores, los manifestantes se concentrarán en Diagonal Sur y avenida Belgrano, y otra cabecera estará en Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo.En un principio las columnas iban a partir desde el Congreso y el Obelisco, pero hubo cambios de último momento para garantizar que se permita llevar adelante la marcha, llegar a la Plaza de Mayo y evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad.Una vez en Plaza de Mayo se realizará un acto donde se leerá un documento acordado por organizaciones populares, piqueteras, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, precisaron.Para "frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI" y "defender el derecho a la protesta" es la consigna de la marcha de los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.