Diputados aprobó la ley de ministerios que propuso el gobernador Frigerio

El debate

El artículo de la discordia

Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley de ministerios que remitió el Poder Ejecutivo. “Es lo que corresponde cuando asume un nuevo gobierno Para poder echar a andar la hoja de ruta que el pueblo votó necesitamos esta ley”, puntualizó el presidente de la bancada oficialista, Fabián Rogel.Durante el tratamiento en particular, hubo cuestionamientos de la presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP), Laura Stratta, a la forma en que se dio el tratamiento de la iniciativa y de su par de bancada, Juan José Bahillo a la delegación de facultades que se hizo para que el Ejecutivo pueda modificar su relación con organismos autárquicos y descentralizados, ya que ese vínculo se estableció en las leyes particulares de creación de cada una.También puso de relieve la desaparición del ministerio de Turismo y la falta de precisión de qué lugar ocupará en la orgánica de gobierno.Rogel, en su rol de titular de la bancada de Juntos, ofició de miembro informante del proyecto de ley que modifica la conformación de los ministerios. “El gobernador ha querido disminuir cumplir con una pauta: la disminución de los costos de la política y lograr un igual funcionamiento” del Estado, reseñó.Además, marcó que el proyecto faculta al titular del Ejecutivo “a hacer las últimas adecuaciones para el normal funcionamiento” de la Administración Pública. “De lo contrario – puntualizó – hay que hacer un proyecto extenso”.Por su parte, Stratta remarcó el compromiso de ser una oposición responsable, constructiva y sensata “pese a las condiciones de tratamiento exprés” de la iniciativa. “Hay premura por tratar este proyecto que no compartimos. Creemos que hubiera sido más enriquecedor poder girarlo a comisión para hacer lo aportes necesarios que teníamos”.Asimismo, señaló que “en los hechos” la reducción de ministerios que se plantea no fue tal, ya que Gustavo Bordet terminó su mandato con cinco ministerios, pese a que la ley 10.093 había creado diez.En ese orden, puso de relieve también que pese a que las carteras en el nuevo formato son siete, “hay dos secretarías a las que se les está dando el rango de ministerio, con todo lo que esto significa en orden al funcionamiento de cada una”.Por otro lado, destacó el poder “discrecional” que tendrá el Gobernador para crear secretarías, subsecretarías y demás órganos ya que no están listadas en la norma, como ocurre con la ley vigente. Esto es debido a la delegación de facultades que realiza la Legislatura a favor del Ejecutivo.Tras la votación por unanimidad en general, se pasó a la votación en particular, reseñóBahillo adelantó que el bloque justicialista votaría en forma positiva el artículo 35º, pero cuestionó el último tramo del texto. “¿Qué significa este párrafo en una ley de ministerios? Nos estamos refiriendo a entes descentralizados y autárquicos, que tienen su creación por ley, donde se definen sus funciones, misión y objetivos y de qué manera el Ejecutivo los integra”, expresó.“En todo caso, lo que se debería hacer es modificar las leyes de creación. No es a través de la ley de ministerios como se modifica la relación del Ejecutivo con los organismos autárquicos”, reflexionó. Luego, planteó quejas a las formas que utilizó el oficialismo para apurar a la sanción. “No nos parece sano llegar al debate de esta ley sin diálogo para establecer los consensos y disidencias lógicas que puede haber”, completó.Por último, llamó la atención sobre la desaparición del ministerio de Turismo ya que la actividad merece un mayor reconocimiento, evaluó. “Ni siquiera se sabe dónde estará” en la orgánica de la Administración Pública.“Nos hubiese gustado que esto pase por comisión”, reconoció Lena, pero planteó que existe “una necesidad de funcionamiento” del Ejecutivo.“El artículo 35º tiene que ver con la realidad política que vivimos. Le damos al Gobernador, sin violentar la ley ni la Constitución, herramientas para que adecúe como corresponde para cumplir el objetivo para el que ha sido votado”, completó Rogel.Además, agregó: “Una diputada opositora (aseguró que era libertaria pero se trató de Julia Calleros, de Fe y Libertad) consultó en labor parlamentaria si esto implicaba la suspensión de algún organismo (o) el despido de personal. Y en términos positivos se le dijo que ese no era el concepto”.Sin embargo, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Roque Fleitas, aclaró que la respuesta fue que, al igual que ocurre a nivel nacional en caso de desaparición de un área “las personas que están en planta permanente serían trasladadas a otros ministerios y no iban a perder su fuente de trabajo”, dijo.También hubo un homenaje de Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) a los 40 años de democracia, acompañado por Bahillo. Luego del tratamiento de la ley de ministerios, se votó afirmativamente un repudio a las amenazas que sufrió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.Gustavo Hein, en su primera sesión como presidente del cuerpo, tuvo problemas para llevar adelante el debate ya que cometió varios errores formales en el tratamiento de los dos temas en consideración.