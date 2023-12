Rogelio Frigerio: “Tenemos cuatro años muy intensos por delante”

Política El gobernador Frigerio se reunió con Vilella y pide cuidar economías regionales

Política El gobernador coordinó con Nación acciones por la emergencia climática

realizó este miércoles al mediodía una convocatoria a todos los trabajadores de la Casa de Gobierno para brindar un mensaje a modo de despedida del 2023. En esa línea, el Gobernador de Entre Ríos manifestó: “”.También habló de la Ley de Ministerios que se estaba tratando en la Cámara de Diputados. Consultado sobre el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, el Gobernador indicó: “Siempre agradecemos que nos acompañen en un momento muy crítico que está viviendo la Argentina y la provincia., que nos está mirando con mucha atención lo que hacemos, cómo lo hacemos y las actitudes que tenemos”.Por otro lado, calificó la reunión que tuvo ayer con el resto de los gobernadores junto a Javier Milei: “Fue intensa, casi tres horas estuvimos reunidos con el presidente. Me parecen reuniones importantes que hacen al país federal que necesitamos construir. Me parece un buen gesto prácticamente en esta primera semana de gestión hacerlo”.Sobre las explicaciones que brindó Milei, el titular de la Gobernación de Entre Ríos afirmó: “Hizo un crudo análisis de la realidad de lo que recibió y del estado de las cuentas públicas. Pidió acompañamiento. Nosotros estamos esperando por estas horas recibir el paquete de medidas propuesto para analizarlo con mucho detenimiento. Desde ya, estamos con la mejor predisposición”.“Defender las economías regionales es defender a los entrerrianos porque somos la provincia con mayor heterogeneidad e implicancia de las economías regionales en su producto bruto y el nivel de actividad de nuestra jurisdicción”, puntualizó. En la misma línea, amplió: “Además de generar trabajo y riqueza, generan arraigo para que nuestra gente pueda quedarse y tener un futuro en el lugar en el que nacieron o donde eligen vivir”.Por último, remarcó: “Ayer tuve una reunión con el secretario de Agricultura planteándole la necesidad imperiosa que tiene nuestra provincia que las economías regionales no sean gravadas con retenciones a las exportaciones”.