Se recibieron 8.900 denuncias por supuestas amenazas para participar de marcha

El vocero presidencial Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa antes de la primera movilización contra Javier Milei y previo a la cadena nacional del mandatario.

Adorni, afirmó hoy que las organizaciones de la Unidad Piquetera que marcharán esta tarde lo hacen por el "temor a perder el negocio" de la intermediación de los planes sociales e informó que hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134 por supuestas amenazas para participar de la movilización."Todas las organizaciones que hoy convocan a la marcha son las que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario. Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Y por eso los motivos de la marcha es precisamente el temor a perder ese negocio", dijo Adorni en una rueda de prensa que ofreció esta mañana en la Casa de Gobierno.Adorni ejemplificó: "El Polo Obrero maneja una caja de 5.461 millones de pesos, por supuesto siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita los planes y que realmente tiene necesidades".Asimismo, recordó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció días atrás "cuál va a ser la metodología que se resume en la sencilla frase 'el que corta no cobra" así como "priorizar las ayudas de asignación directa en donde no hay intermediarios como puede ser la AUH".Recordó además que está "a disposición" la línea telefónica 134, a través de la cual "se puede hacer la denuncia aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha, amenazándolos con no cobrar el plan"."O como conté ayer -agregó- amenazándolos con otro tipo de cuestiones como no dejarles acceder a los merenderos o comedores si no van a las marchas o con una multa o quitándoles parte de lo que cobran de plan social".Finalmente, precisó que hasta las 10 de la mañana de hoy, se recibieron 8900 denuncias: "Buena parte de las llamadas aportaron datos relevantes en términos de nombres, de organizaciones o punteros o algún otro dato que sirven para empezar a asignar responsabilidades penales".Además, Adorni anunció que el presidente Javier Milei dará un mensaje a las 21 para explicar el contenido delConfirmó además que, luego, a la medianoche, se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con todos los detalles.Según trascendió se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.En esta línea, confirmó que el contenido del DNU fue uno de los temas que se trataron en la reunión de Gabinete Nacional que encabezó Milei esta mañana en la Casa Rosada, pero no quiso revelar detalles del mismo.Según trascendióEn la rueda de prensa de esta mañana, el portavoz también confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional.Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó ayer que se buscará "aprobar lo antes posible" el paquete de leyes que enviaría esta semana el Gobierno junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde podría incluirse la reposición del Impuesto a las Ganancias por el plazo de un año, lo que dejará sin efecto la modificación de septiembre por la cual se eliminó ese tributo para los empleados que perciban hasta 15 salarios mínimos.