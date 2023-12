Milei pospuso para esta noche la cadena nacional para explicar el DNU

Política Milei reúne al gabinete nacional en la previa al anuncio del contenido del DNU

. El equipo de legales se encuentra extremando la lectura para que haya artículos que no puedan ser impugnados por la vía judicial, según pudo confirmar. También hablaría de la Ley Ómnibus de reforma del estado que mandarán al Congreso y mencionaría algunos ejemplos de desregulaciones que no se pueden hacer por decreto como la Boleta Única de Papel, derogar las PASO o la disminución progresiva del impuesto a los Bienes Personales.En declaraciones radiales, el funcionario del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) confirmó los próximos pasos en materia de reformas estructurales y económicas: "Sí, la semana que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes. Hay un paquete que podemos ponerle el título de 'desregulación de la actividad económica' y hay otro paquete que tiene que ver con la reforma del Estado".En ese momento, fuentes de Casa Rosada le señalaron a Ámbito que "hay varias cuestiones en las que se va a pedir delegaciones legislativas" y que el decreto que se prepara "está más vinculado con la desregulación" de diversos aspectos que no necesitan pasar por el Congreso Nacional, especialmente los relativos a los anuncios económicos.