Milei reúne al gabinete nacional en la previa al anuncio del contenido del DNU

El presidente Javier Milei reunirá hoy nuevamente al gabinete nacional, por octava vez desde que asumió y a horas de que dé a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula importantes sectores de la economía, informaron a Télam fuentes oficiales.El jefe de Estado y sus ministros tienen previsto reunirse en la Casa Rosada.En tanto, las fuentes dijeron a esta agencia que también igualmente habría conferencia de prensa a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, como también lo hace habitualmente desde que asumió el nuevo Gobierno.Sobre estos temas, los voceros dijeron: "En principio Gabinete hay. Y conferencia también; igual lo estamos definiendo".En tanto, a las 12 y por la cadena nacional el jefe de Estado anunciará el dictado de un DNU con el que propugna una desregulación económica.Javier Milei hablará este miércoles por cadena nacional para presentar y explicar el DNU con el que busca desregular la economía, una medida central de su gobierno que aún no se conoce.Según se informó, el mensaje del Presidente en horas del mediodía y, por este motivo, no habrá conferencia de prensa del vocero oficial, Manuel Adorni.Además, si bien no hay precisiones sobre el contenido del Decreto,se difundió que tendrá cerca de 600 páginas, entre las cuales estarían incluidos los cambios en el sistema laboral y la simplificación de algunos trámites burocráticos.En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros miembros del Gabinete estaban analizando la letra chica del texto y ultimando los detalles finales, con el objetivo de tenerlo listo para la medianoche, ya que podría publicarse en el Boletín Oficial del miércoles.