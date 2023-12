Javier Milei hablará este miércoles 20 de diciembre por cadena nacional para presentar y explicar el DNU con el que busca desregular la economía, una medida central de su gobierno que aún no se conoce.



Según se informó, el mensaje del Presidente en horas del mediodía y, por este motivo, no habrá conferencia de prensa del vocero oficial, Manuel Adorni.



Además, si bien no hay precisiones sobre el contenido del Decreto, Infobae pudo confirmar que tendrá cerca de 600 artículos.





Noticia en Desarrollo