Protocolo antipiquete: cómo se aplicará y cuál será el recorrido de la marcha

Cómo será la primera marcha piquetera

ONU: “Silenciar voces disidentes no es la respuesta”

Unidad Piquetera (UP) encabezará este miércoles una nueva marcha en conmemoración de los hechos ocurridos en 2001 y en rechazo "al ajuste" del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se llevará a cabo la caminata en el marco del operativo antipiquetes que prohíbe la movilización en las calles?La incertidumbre sobre el desarrollo de las movilizaciones aumenta tras la implementación del protocolo antipiquetes creado por Patricia Bullrich y el mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien advirtió que “el que corta, no cobra”.En primer lugar, Pettovello entendió que "manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo". Y señaló: "Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano".Bullrich, por su parte, no da el brazo a torcer y aseguró el estricto cumplimiento del protocolo. "El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden, generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle", expresó días atrás.Es en este contexto que las organizaciones sociales realizarán su primera protesta en contra del ajuste económico implementado por el Gobierno de Javier Milei. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, de rutas”, agregó Bullrich.Los movimientos marcharán hacia Plaza de Mayo e iniciarán su camino en distintos puntos de concentración ubicados en Liniers, Puente Pueyrredón, Once, Venezuela y 9 de Julio, Belgrano y 9 de julio, Constitución y Retiro. Todas las columnas se trasladarán a las 16 horas desde el Congreso a Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur.Según un comunicado difundido por las organizaciones de izquierda, “el miércoles 20 de Congreso a Plaza de Mayo desde las 16 horas una multitudinaria movilización marchara, naturalmente por las calles de CABA y de todo el País".A las voces del sindicalismo y de organizaciones sociales contra el protocolo anunciado por Patricia Bullrich, que promueve la intervención de las fuerzas de seguridad ante movilizaciones, ahora se suman opiniones internacionales. Jon Favreau, un asesor estadounidense del seno de Barack Obama, consideró en sus redes sociales que Milei se convirtió en "dictador en una semana". Ahora se adhirió al repudio un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).El mensaje fue emitido por el diplomático y jurista Clément Nyaletsossi Voule, oriundo de Togo, que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación desde el 2018, quien realizó una publicación en la red social X adjuntando el protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich. "Las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica", sintetizó.