ATE se sumará a la marcha del miércoles y hará medida de fuerza el viernes

Al respecto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, anticipó cómo analiza la situación de los meses venideros: “Se viene un panorama muy difícil y no es alentador para nada. Venimos de un plenario nacional donde se tomó la definición de asamblea para el viernes 22 ante la situación que ha definido el Gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales por ajustes a trabajadores y al pueblo argentino, la devaluación, la inflación, la situación que estamos sufriendo. Hoy en Entre Ríos estamos definiendo la modalidad pero, a su vez, diciéndole con mucha claridad al gobierno provincial que tiene que convocar a paritarias provinciales”. En esa línea, confirmó que hasta el momento no recibieron notificación desde Casa de Gobierno para la reapertura de paritarias.Por otro lado, opinó acerca de algunas situaciones que se han dado en el plano nacional y provincial: “Lo que se ha planteado es que ha aparecido, que no sabíamos, que había trabajadores en el Estado tanto provincial como nacional. Puede pasar, ha sucedido en otros gobiernos y eso preocupa mucho porque no podes igualar un trabajador que viene de hace muchos años trabajando en situación precaria con un trabajador que no tenía conocimiento que lo hacía en el Estado. Eso preocupa muchísimo y son circunstancias que nos angustian”.Asimismo, confirmó su presencia en la marcha del 20 de diciembre: “. A su vez,”.