El Gobierno dispuso la línea 134 para "denunciar intermediarios en planes"

El Gobierno Nacional anunció que puso a disposición la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales puedan “denunciar a intermediarios" de organizaciones sociales que coordinan las asistencias sociales.En su habitual conferencia de prensa y en la previa de la multitudinaria marcha que se celebrará mañana por el 20 de diciembre, que promete ser multitudinaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni expresó: “A los que reciben un plan o beneficios no solo no se les va a pedir los requerimientos que hasta entonces se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocios con cada uno de ustedes, sino que estará abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario”.La línea apuntará a que un equipo técnico recoja denuncias contra dirigentes, punteros políticos o quienes “amenacen” a los beneficiarios con la quita del plan de no contabilizar su asistencia en la movilización y analizar caso por caso."No les crean y llamen a la línea 134 que tenemos un equipo preparado para cada uno de los casos y actuar en consecuencia", remarcó el vocero presidencial, y agregó: “No se les va a cortar el plan”.En la misma línea, pidió: "Quédense en sus casas y si van a marchar, que es un derecho constitucional, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich”.“Los argentinos venimos de una lógica de 20 años de habernos acostumbrados a que las calles no eran nuestras, de los que queríamos circular libremente, de los que íbamos a trabajar o de los que queríamos pasear sin que el tránsito se interrumpa o sin que se nos impida el paso y es difícil desacostumbrarnos a esta lógica”, aseveró.Por tanto, desde el Gobierno Nacional buscan que no se corte la circulación en ninguna calle del país: “La libre circulación debe estar garantizada”, insistió Adorni al tiempo que alertó que quien obstruya el tránsito o se identifique en alguna movilización que de pie a un caos en las calles dejará de percibir su plan.“La Argentina tiene que encaminarse a acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley”, reiteró.Por su parte, aunque evitó dar precisiones respecto a la aplicación del protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero planteó que el derecho “no se cercena ni para el que quiera circular ni para el que quiera manifestarse”.La decisión se dio a conocer en la previa de la protesta que se realizará este miércoles en el centro porteño contra el plan de ajuste de Javier Milei.